«ألبان كفر الشيخ»: تراجع التجار عن احتكار الأجبان.. وارتفاع «الرومي والبراميلي» 30% الفترة المقبلة

تراجع عدد من تجار الأجبان والألبان في محافظة كفر الشيخ عن احتكار منتجات الألبان داخل مخازنهم بهدف بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي داخل الأسواق المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.

قال محمد صلاح رئيس رابطة منتجي الألبان في محافظة كفر الشيخ، إن تجار منتجات الألبان تراجعوا عن احتكار الأجبان الصيفي والربيعي بعد التحذيرات التي وجهتها الرابطة لهم من خلال الاجتماعات المستمرة معهم قبل إبلاغ الجهات الرقابية عن الاحتكار، لافتا إلى أن عملية التراجع تتسبب في توفير الأجبان بكافة أنواعها أمام المستهلكين.

جدير بالذكر أن الرابطة حذرت تجار الألبان والأجبان من احتكار السلع بهدف طرحها في الأسواق بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي وإحدث نقص شديد للمنتجات في السوق المحلي، إذ أنه في حال احتكار السلع سيتم إبلاغ كافة الجهات الرقابية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين بالإضافة إلى تعاون الرابطة مع الجهات لطرح أسماء التجار المحتكرين للسلع.

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«المال»، عملية الإقبال على منتجات الألبان في الوقت الحالي تتراوح من 80-90% نتيجة توافرها بكميات كبيرة وبأسعار تتماشى مع المستهلك المصري، متوقعا ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة نتيجة ندرة الألبان الخام أمام المصانع العاملة في مجال التصنيع.

وأشار إلى أنه من المزمع وصول سعر كيلو الجبن الرومي الربيعي إلى حوالي 180 جنيه مقابل 150 جنيها للصيفي بالإضافة إلى وصول كيلو الجبن البراميلي من 70-75 جنيها للكيلو مقابل 80 جنيها الفترة السابقة بانخفاض من 5-10 جنيه في الكيلو الواحد، لافتا إلى أن الرابطة تقدم كافة الدعم والتسهيلات لمصانع الأجبان في المحافظة بهدف إزالة أي معوقات داخل سوق الألبان.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة 100%، إضافة إلى وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.

«مصادر»: المصانع تعمل بطاقة 20% من ناتج الألبان والـ80% من الألبان تجمعها الشركات

على جانب أخر، أكدت مصادر مسؤولة داخل الشعبة، أن كبرى الشركات العاملة في مجال تصنيع الألبان تقوم في الوقت الحالي بشراء الألبان الخام بأسعار مرتفعة عن سعر السوق نتيجة زيادة سعر اللبن البوردة والدهن النباتي مما يتسبب في ارتفاع الأجبان الربيعي والصيفي بنسبة لا تقل عن 30% الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن انخفاض في الألبان المتواجدة في السوق المحلية تحديدا في محافظة كفر الشيخ بسبب الشركات التي تقوم بجمع كميات كبيرة من الألبان من المربيين ومراكز تجميع الألبان، لافتة إلى أن المصانع في الوقت تعمل بطاقة 20% من ناتج الألبان إذ الـ80% من الألبان تجمعها الشركات.

ويؤثر ارتفاع أسعار الألبان سلبا على مراكز تجميع الألبان والشركات العاملة في منتجات الألبان، بالإضافة إلى أنها تؤثر على ارتفاع المنتج النهائي بنسبة 5% الفترة المقبلة.

والتزم كافة التجار في محافظة كفر الشيخ بالأسعار التي قررتها الرابطة من خلال الاجتماع التي تم بين الرابطة وتجار ومصنعي الأجبان في المحافظة، كما أنه تم الاتفاق على عدم تحريك الأسعار الفترة المقبلة لعدم ركود المنتجات في السوق المحلية.