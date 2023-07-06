ألبان كفر الشيخ: الأجبان المحلية أسعارها منخفضة عن المستوردة.. وتحريك الأسعار مرتبط بزيادة الأعلاف

أكد محمد صلاح رئيس رابطة منتجي الألبان في محافظة كفر الشيخ، أن هناك ما يقارب 120 مركزا لمنتجات الألبان تعمل في الوقت الحالي لإنتاج 3 أنواع من الجبن هي: الرومي والموتزريلار والبيضاء، من إجمالي 220 مركزا في المحافظة.

وأشار إلى أن المراكز المتوقفة نتيجة الصيانة الدورية للأجهزة والمباني ومعتاد على ذلك كل عام.

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن 60% من المراكز العاملة في الوقت الحالي تنتج الحبن الرومي والموتزريلا نتيجة الإقبال الشديد على شراء تلك الأنواع من الأجبان، لافتا إلى أن الـ40% المتبقية مخصصة لإنتاج الجبن البيضاء فقط.

وأشار إلى أن هناك إقبالا شديدا على شراء كافة أنواع الأجبان من مصنعي محافظة كفر الشيخ نتيجة انخفاض أسعار الأجبان المحلية عن المستوردة بنسبة حوالي 300%، لافتا إلى أن سعر كيلو الجبن الشيدر والفلامنك المستورد بلغ حوالي 500 جنيه بالرغم من أن الجبن الرومي كاملة الدسم والمصنعة محليا لا تزيد عن 180 جنيها للكيلو بفارق 320 جنيها عن الأجبان المستوردة.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة 100%، إضافة إلى وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.

ويؤثر ارتفاع أسعار الألبان سلبا على مراكز تجميع الألبان والشركات العاملة في منتجات الألبان، بالإضافة إلى أنها تؤثر على ارتفاع المنتج النهائي بنسبة 5% الفترة المقبلة.

«مصادر»: توقعات بوصول نسبة الإقبال 100% مطلع أغسطس 2023

على جانب آخر، أكدت مصادر داخل الرابطة، أنه بإجراء الحصر الشامل على كافة المحال التجارية ومراكز الألبان بالمحافظة تبين أن نسبة الإقبال على الأجبان المصنعة داخل المراكز بلغت حوالي 80% مقابل 60% الشهر الماضي، متوقعة أن تصل نسبة الإقبال 100% مطلع أغسطس 2023.

وأكدت المصادر أن كافة التجار في المحافظة التزموا بالأسعار التي قررتها الرابطة من خلال الاجتماع التي تم بين الرابطة وتجار ومصنعي الأجبان في المحافظة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على عدم تحريك الأسعار الفترة المقبلة لعدم ركود المنتجات في السوق المحلية.

وتوقعت تحريك أسعار الأجبان في حال ارتفاع الأعلاف والمواد الخام المستخدمة في صناعة الأجبان بنسبة 10% أقصى ارتفاعا للأسعار، لافتة إلى أن تحريك أسعار الأعلاف يتسبب في زيادة أسعار الألبان كونها أحد العناصر الغذائية التي تساعد المواشي على إنتاج كميات كبيرة من الألبان.

جدير بالذكر أن الرابطة حذرت تجار الألبان والأجبان من احتكار السلع بهدف طرحها في الأسواق بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي وإحدث نقص شديد للمنتجات في السوق المحلي، إذ أنه في حال احتكار السلع سيتم إبلاغ كافة الجهات الرقابية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين بالإضافة إلى تعاون الرابطة مع الجهات لطرح أسماء التجار المحتكرين للسلع.