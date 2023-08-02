«ألبان دمياط» تبحث أزمة ارتفاع الأسعار.. و«الشعبة»: الأعلاف السبب

كشف المهندس عبد المنعم قتليو رئيس شعبة الألبان في الغرفة التجارية بدمياط، عن تفاصيل اجتماع الشعبة مع عددا من المصنعين ومربيين الألبان لمعرفة أسباب الارتفاعات المفاجئة في أسعار الألبان الخام مما يؤدي إلى تحريك سعر المنتج النهائي.

وقال «قتيلو» في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الهدف من الاجتماع هو ايجاد نقطة التوازن ما بين السعر العادل لمربي الماشية في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الألبان وبين سعر بيع المنتج للمستهلك.

وأشار إلى أن هناك زيادة في أسعار الألبان الخام بنسبة تصل إلى 25%، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار الأجبان خاصة الجبن الرومي والجبن الأبيض الدمياطي والبراميلي تصل إلى 20% إذ أن السعر يحدد على جودة وعمر المنتج.

وأكد «قتيلو»، أن التوصيات التي أصدرتها شعبة الألبان في الغرفة التجارية بدمياط هي بمثابة الوصول إلى نقطة التوازن ما بين المحافظة على إنتاج الألبان وتخفيف خسائر المربيين وبين ارتفاع السعر لدى المستهلك.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة 100%، بالإضافة إلى وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.

في سياق متصل، أكد المهندس عبد المنعم قتيلو، أن كل ما يحدث من ارتفاعات لأسعار الألبان الفترة الحالية هي تدعيات أزمة الأعلاف خلال الـ6 أشهر الماضية إذ أنه أثناء الأزمة تم ذبح أعداد كبيرة من الأبقار الحلابة مما أدى إلى انخفاض كمية الألبان المتدولة في الأسواق ويقابلها من الناحية الأخرى ارتفاع تكلفة الأعلاف.

وأشار إلى أن سعر البقر الحلابة المستوردة بلغ في الوقت الحالي 100 ألف جنيه مما أدى إلى انخفاض كميات الألبان المعروضة، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة الأعلاف أدى إلى زيادة أسعار الألبان في السوق المحلية وهذه الأسعار متوقع حدوثها بنسب 30%.

«عسل»: رصد بعض التجار الذين يقومون بالمضاربة على أسعار الألبان في مناطق مختلفة«عسل»: رصد بعض التجار الذين يقومون بالمضاربة على أسعار الألبان في مناطق مختلفة

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عسل عضو مجلس إدارة شعبة الألبان في دمياط، أن الشعبة ترفضه تماما المضاربة على أسعار الألبان كما حدث في بعض المناطق المجاورة لمحافظة دمياط.

وأضاف «عسل» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هناك رصد لبعض التجار الذين يقومون بالمضاربة على أسعار الألبان في مناطق مختلفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اتجاههم لمنع تلك المضاربات التي تؤثر على أسعار الألبان والمنتج النهائي للألبان.

تعاني أسواق الألبان من العجز الكبير من منتجات الألبان بسبب خروج قطاع كبير من صغار مربي المواشي من المنظومة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف، وفقا لتصريحات سابقة لـ عبد المعنم قتيلو رئيس شعبة الألبان في الغرفة التجارية بدمياط.

وأثر ذلك على إنتاج الألبان فأصبحت السوق تعاني من قلة الألبان، وبالتالي التأثير على أسعار الألبان وكافة المنتجات المرتبطة به ارتفاعا في مستويات الأسعار بنسب تتراوح ما بين 10-15% نتيجة قلة المعروض من الألبان المترافق مع زيادة في حجم الطلب.