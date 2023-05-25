«ألبان الإسكندرية» تشارك فى ورشة عمل عن «المضادات الميكروبية الآمنة»

تنطلق الأسبوع المقبل فاعليات ورشة عمل المضادات الميكروبية الآمنه والسريعة للتحكم فى تكوين الأغشية الحيوية فى مصانع الألبان وذلك بمشاركة عدد من الأكاديمين والمتخصصين فى مجال صناعة الألبان وكذلك أعضاء من لجنة الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية .

وقال رامى المنوفى سكرتير لجنة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية أن الورشة المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل بمثابة ملتقى لعدد من الخبراء والأكاديمين فى مجال تصنيع الألبان لعرض ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بتلك الصناعة .

وأضاف أن هناك عدد من أعضاء لجنة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية يكونوا مشاركين فى تلك الورشة للأضطلاع على الجديد فى مجالات التصنيع .

وتقام ورشة العمل تحت رعاية الدكتورعبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية ، والدكتور أشرف حسين الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.