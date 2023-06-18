«ألاميدا» و«روش» توقعان بروتوكول لرعاية مرضى الأورام

وقعت

«ألاميدا للرعاية الصحية» بروتوكول تعاون مع شركة «روش» إذ يستهدف تقديم وتطوير أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التشخيص بما يساهم في تعزيز تجربة المريض.

وأكد الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، أن المجموعة ستعمل على تعظيم الاستفادة من الخبرات والموارد الكبيرة التي تحظى بها كلتا المؤسستين في تعزيز قدرة ذلك البروتوكول على دفع عجلة الابتكار وتسهيل حصول العملاء على خدمات التشخيص والطرق العلاجية المتطورة.

مجموعة ألاميدا

وأضاف خاطر أن هذا التعاون يهدف إلى مواجهة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية وتقديم الحلول الفعالة التي يعود مردودها الإيجابي على المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على حدٍ سواء.

توحيد نتائج المرضى داخل المستشفيات التابعة لمجموعة «ألاميدا»

ويساهم التعاون في توحيد نتائج المرضى في جميع المعامل الطبية داخل المستشفيات التابعة لمجموعة «ألاميدا» وذلك عبر تطوير المعدات الطبية، وضمان الحصول على نتائج التشخيصات بصورة متسقة وموثوقة، وتقليل حدوث الأخطاء وتوفير خطط علاجية أكثر دقة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام الأجهزة الاحترافية المتصلة بالكامل من خلال برنامج “Infinity Edge” في عملية اختبار نقطة الرعاية إلى إنشاء مسار تدقيق شامل، يتتبع العملية بأكملها بدقة بداية من المخازن ووصولًا إلى مرحلة قيام المريض بدفع الفواتير.

وسوف يساهم هذا المنهج المتناسق ايضا في تعزيز سلامة المرضى، ويسرع وتيرة عملية الفحوصات، ويساهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية بوجه عام.

الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أطباء الأشعة

كما تتضمن هذه الشراكة الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أطباء الأشعة في برنامج رعاية مرضى الأورام، إذ يقوم المتخصصون في مجال الرعاية الصحية باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي في الحصول على الدعم اللازم الذي سيؤدي إلى الاكتشاف المبكر للأمراض والتشخيص بدقة أفضل وإجراء التدخلات اللازمة في الوقت المناسب.

وأشار «خاطر» إلى أن هذه التطورات على التزام المجموعة بإعطاء الأولوية لرفاهية المريض وتقديم أفضل رعاية ممكنة طوال رحلته العلاجية، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تحسن حياة المرضى وتقدم مرحلة العلاج.