«ألاميدا للرعاية» تطلق مركزا للتميز في علم الأعصاب بالتعاون مع«Medtronic»

أعلنت، اليوم، مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»العاملة في قطاع الرعاية الصحية الخاص بمصر، إطلاق مركز التميز الخاص بها في مجال علم الأعصاب، بالتعاون مع شركة «Medtronic»؛ وهي شركة عاملة في تقديم الحلول التكنولوجية بمجال الرعاية الصحية، علمًا بأن تلك الشراكة ستثمر عن توفير نظام «StealthStation S8»؛ وهو نظام ملاحة عصبية متطور يُستخدم في جراحات المخ والأعصاب، ويهدف إلى إحداث ثورة في الممارسات الجراحية، وهو ما سينعكس أثره في الوصول إلى أفضل النتائج الطبية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مركز التميز في 19 أكتوبر 2023، حيث أوضح عدد من الشخصيات، في حديثهم، أثناء الافتتاح، مدى أهمية نظام الملاحة العصبية «StealthStation S8» في تطوير جراحات المخ والأعصاب،

حيث يوفر هذا النظام المتطور للجراحين مجموعة متكاملة من الإمكانيات المتطورة، بما في ذلك الأشعة الدقيقة والملاحة، ومجموعة من الأدوات الجراحية المهمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خاصية التتبع اللحظي ونظام الأشعة المتطور التي يوفرها هذا النظام لجراحي الأعصاب تتيح لهم إمكانية إجراء العمليات الجراحية المعقدة بأعلى درجات الدقة، مما يسهم في تحسين نتائج المرضى.

في هذا السياق، أكد نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، أن إطلاق مركز التميز يعكس التزام المجموعة بتقديم أحدث الوسائل التكنولوجية في قطاع الرعاية الصحية للمساهمة في الارتقاء بالقطاع في مصر والمنطقة بوجه عام.

وأوضح ميشرا أن هذه الشراكة الإستراتيجية سوف تتيح للمجموعة الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة التي توفرها شركة «Medtronic» لتطوير مركز التميز، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على تحسين نتائج العمليات الجراحية وتعزيز تجربة المرضى.

وأضاف ميشرا أن هذه الشراكة تُعدّ بمثابة خطوة كبيرة في إطار مساعي الشركة لتحسين قطاع الرعاية الصحية في مصر، مُعربًا عن تطلعه إلى جنْي ثمار تلك المجهودات من خلال تعظيم القيمة المقدَّمة لمرضى مجموعة «ألاميدا».

وقد تضمَّن حفل إطلاق مركز التميز حلقة نقاشية، أدارها الدكتور رامي أمين، أستاذ جراحة الأعصاب بجامعة القاهرة، بحضور نخبة من أشهر الأطباء الاستشاريين وكبار جراحي وأطباء الأعصاب، وعلى رأسهم ضيف شرف الحفل الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني.

وقد تطرقت الحلقة النقاشية إلى الدور المحوري الذي سيلعبه المركز في تحسين وتطوير بعض الجوانب المهمة لجراحات الأعصاب،

كما أشاد الحضور بالجهود التي بذلتها المجموعة في تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال تلك الأفكار التكنولوجية المبتكرة.