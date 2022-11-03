«ألاميدا للرعاية الصحية» تعلن افتتاح فرع جديد لمستشفى السلام الدولي بالقاهرة الجديدة

أعلنت مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية عن افتتاح فرع جديد لمستشفى السلام الدولي بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 4 آلاف متر مربع مصممة وفقًا لأحدث المعايير المعمارية الدولية، وتضم المستشفى الجديد 150 سريرًا تستطيع تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لما يقرب من 31 ألف مريض سنويًا.

جاء ذلك خلال حفل عقدته مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية بأحد فنادق القاهرة، بحضور إدارة المجموعة والشركاء الاستراتيجيين ومجموعة من أبرز الموظفين والجهات الممولة والداعمة للمشروع.

تضم 150 سريرًا بينها أسرة وحدات العناية المركزة

حصلت مجموعة ألاميدا، على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من وزارة الصحة المصرية لتشغيل مستشفى السلام الدولي، والتي تضم خدمات رعاية صحية عالية الجودة، إذ تضم 150 سريرًا بينها أسرة وحدات العناية المركزة، والتاجية، والعناية المركزة للجراحات الطبية، وأسرّة الإفاقة بمختبر القسطرة، كما يوفر المستشفى الجديد غرف رئاسية فاخرة وأجنحة رجال الأعمال وغرف مميزة والغرف التقليدية، والتي توفر جميعها للمرضى أعلى معايير الراحة والتكنولوجيا المتطورة، إضافة إلى مجمع عيادات يضم 18 عيادة تضم 23 تخصصًا مختلفًا.

في هذا السياق، أكد فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، أن المجموعة عكفت على مدار أكثر من 40 عامًا على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية التي توفر الراحة للعملاء وذلك لتحقيق هدفها الاستراتيجي في أن تصبح المؤسسة العالمية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر والمنطقة، وفي إطار خطتها الاستراتيجية التي تضع خدمة المجتمعات التي تعمل بها على رأس أولوياتها، تلتزم المجموعة بتوظيف أحدث ما وصلت إليه الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال نخبة من أكفأ الأطباء المتميزين في مجالاتهم، لتقديم خدمات الرعاية الصحية لا مثيل لها للمرضى.

أشار “خاطر”، إلى أن المجموعة مؤهلة لمواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحة لا مثيل لها في الفرع الجديد والمتطور في شرق القاهرة، مستفيدة من مسيرتها الممتدة في السوق المصري، بدايةً من إنشاء أول فرع في المعادي عام 1999 ووصولًا بتوسيع نطاق عملياتنا وتشغيل أربعة مستشفيات كبري في أنحاء الجمهورية.

أضاف فهد خاطر، أن الفرع الجديد الذي أضافته المجموعة إلى منشآتنا الصحية التابعة هو بمثابة تأكيد على التزامنا تجاه موظفينا وكذلك على استمرار تاريخنا الحافل بالنجاحات في تزويد الأجيال القادمة بأفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

منشأة طبية على أعلى مستوى تقدم باقة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية

من جانبه، أعرب نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، عن اعتزازه بإطلاق أحدث فروع مستشفى السلام الدولي بالقاهرة الجديدة، وهي منشأة طبية على أعلى مستوى تقدم باقة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية، وتضم أكثر من 20 قسم طبي على مستوى عالمي.

أضاف “ميشرا”ـ أن المستشفى تقدم مختلف خدمات الرعاية الصحية للمرضى، حيث تتكون من 18 عيادة تضم 23 تخصصًا مختلفًا، بالإضافة إلى العيادات الخارجية المجهزة بالكامل والتي تعمل بنظام رقمي، مع تقديم الوصفات الطبية إلكترونيًا ووحدة خدمة مجانية، وهو ما يتيح للمرضى الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في زيارة واحدة فقط.

نجحت مجموعة «ألاميدا» في إعادة صياغة خارطة قطاع الرعاية الصحية في مصر، حيث تدير حاليًا ثمانية مراكز متميزة مجهزة بالكامل، وهي رعاية مرضى السرطان، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، والمخ والأعصاب، وجراحة العظام، والعمود الفقري، والمفاصل، وعلوم الكلى، وأمراض الجهاز التنفسي، والجراحات الروبوتية طفيفة التوغل.

وبفضل إطلاق فرعها الجديد، ستظل «ألاميدا» في طليعة شركات الرعاية الصحية في مصر والذي يمهد الطريق أمام تحقيق التطور التكنولوجي في هذا القطاع مع مواصلة تقديم أعلى معايير الجودة لخدمات وحلول الرعاية الصحية.