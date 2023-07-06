«ألاميدا» توقع مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر لتقديم خدمات طبية للجالية السودانية

أعلنت

«ألاميدا للرعاية الصحية» عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الهلال الأحمر المصري وذلك لتعزيز خدمات الرعاية الطبية على الحدود المصرية السودانية للمتضررين جراء الازمة السودانية.

وبموجب هذه الاتفاقية سوف تقوم المجموعة بتعزيز الخدمات الصحية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة للمتضررين، فضلاً عن توفير الدعم اللازم من أجل تحسين الصحة العامة بشكل عام.

وفي إطار هذه الاتفاقية سوف تساهم مجموعة «ألاميدا» بفعالية في جهود المساعدات الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر المصري من خلال دعمها الموارد الطبية اللازمة، كما سيقدم الكادر الطبي التابع للمجموعة والمتخصص في خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتخصصة والخدمات التشخيصية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الطبي في حالات الطوارئ.

وفي هذا السياق، أعرب نيراج ميشرا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» عن اعتزازه بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري والمشاركة في هذه المهمة الحيوية لتقديم الدعم للمتضررين جراء الازمة من جميع البلاد.

وأضاف ميشرا أن المجموعة تستهدف إحداث تغيير ملموس بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وذلك عبر تعظيم الاستفادة من خبراتها الطبية والتجارب السابقة لجمعية لهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية. كما اشاد بالمجهودات القائمة من توفير الدعم الطبي، والخدمات الانسانية للمتضررين من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري. وأشار إلى أن المسؤولية المجتمعية تقع على عاتق مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» في تعزير تقديم خدمات رعاية صحية للمتضررين، وذلك من منطلق خبرتهما الواسعة في مجال الرعاية الطبية.

تقديم الخدمات الطبية من خلال المراكز الإنسانية التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري

يُذكر أنه سيتم تقديم الخدمات الطبية من خلال المراكز الإنسانية التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري على الحدود المصرية السودانية، على ان تتضمن خدمات الكشف والعلاج. وتعمل جمعية الهلال الأحمر المصري منذ اندلاع الازمة وحتى هذه اللحظة على تقديم كافة الخدمات الإنسانية. حيث تم تقديم خدمات صحية لعدد 21645 وخدمات دعم نفسي لعدد 7308 وخدمات توزيع حقائب نظافة ومواد غذائية ومياه معدنية وخدمات اتصال محلى ودولي لعدد 5295 وخدمات تسهيل إجراءات سفر لعدد 1410 وخدمات إعادة الروابط الاسرية. على ان يستمر تقديم الدعم اللازم حتى نهاية الازمة.

إتاحة الفرصة للقطاع الخاص

ومن جانبه أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن التعاون مع مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» سوف يضيف للمؤسسة ويعزز من كافة الخدمات الصحية المقدمة من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في الخدمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للمؤسسة يتبلور في تقديم الدعم والرعاية اللازمين في هذه ظل الظروف الحرجة.