«ألاميدا»: إجراء أولى العمليات باستخدام نظام «Versius» للجراحة الروبوتية

أعلنت مجموعة «ألاميدا» المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن إجراء أولى العمليات الجراحية باستخدام الجيل الجديد الابتكاري من نظام «Versius» للجراحة الروبوتية.

وقامت «ألاميدا» في وقت سابق من العام الجاري بتوقيع اتفاقية تفاهم مع «سي إم آر سيرجيكال» لشراء أربعة من أنظمة «Versius» للجراحة الروبوتية التي طورتها «سي إم آر سيرجيكال» وذلك على مدار السنوات الأربعة المقبلة، فضلًا عن تأسيس مركز لتدريب الأطباء المصريين على إجراء الجراحات الروبوتية. وقد تم تركيب أولى هذه النظم خلال شهر مارس 2022 بمستشفى السلام الدولي بالمعادي.

وفي إطار التعاون مع «سي إم آر سيرجيكال»، خضع فريق مكون من 20 من مقدمي الرعاية الصحية، ومن بينهم مجموعة من كبار الاستشاريين، على مدار الأشهر القليلة الماضية لبرنامج تدريبي شامل وحصري في مختلف الأقسام الطبية، بما في ذلك الجراحة العامة وجراحة الأورام وأمراض النساء والمسالك البولية. وبعد حصولهم على تدريب متطور، قام الأطباء والجراحون بإجراء العديد من العمليات الجراحية المعقدة تضمنت بعض العمليات الجراحية الروبوتية والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا السياق أكد الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا هيلثكير» أن المجموعة تتطلع لأن تقود دفة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية في مصر، وذلك في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي أعادت صياغة مفهوم الرعاية الطبية والصحية. وشدّد خاطر على التزام المجموعة بتقديم أفضل الخدمات الطبية وتوسيع باقة خدماتنا من خلال الشراكة مع أفضل مقدمي الخدمات والأدوات المتطورة لتلبية احتياجات الأطباء والمرضى على حد سواء.

وأشار إلى هذه الاتفاقية، واستثمارنا الكبير في مجال الجراحة الروبوتية مؤخرًا، يعكسان ذلك الالتزام تجاه مجال الرعاية الصحية وذلك من منطلق مكانتنا الرائدة على مدار أكثر من 40 عامًا.

«ألاميدا» تستهدف توفير أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات الطبية

وتستهدف «ألاميدا» توفير أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات الطبية في مستشفياتها وتقديم أفضل الخدمات الطبية التي تضاهي المعايير العالمية لعملائها فضلًا عن تطوير مجال الرعاية الصحية في السوق المصرية.

وقد تم تصميم نظام «Versius» ليعزز من قدرة الجراحين على إجراء عمليات جراحية معقدة بأقل قدر من التدخل الجراحي ودقة أكبر، بما يساهم في سرعة استشفائه وخروجه من المستشفى، مقارنة بالعمليات الجراحية التقليدية. بالإضافة على ذلك، سوف يساهم ذلك النظام في تقليل شعور المريض بآلام ما بعد الجراحة وفقدان الدم وتقليل خطر الإصابة بالعدوى وبدون ترك آثار كبيرة ما بعد الجراحة.

يوفر النظام الروبوتي للجراحين مرونة في العمل

ومن ناحية أخرى، يوفر النظام الروبوتي للجراحين مرونة في العمل سواء بالوقوف أو الجلوس نظرًا لتصميمه المرن وقدرته الفائقة على التكيف، وهو ما يقلل من التعب والإجهاد البدني للأطباء. علاوة على ذلك، يأتي تصميم ذلك النظام مرفقًا بعجلات لسهولة التنقل بين غرف العمليات أو داخل المستشفيات والعيادات وهو ما يجعله في متناول فريق الجراحة عند الحاجة إليه.

وبفضل تصميمه الصغير والقياسي، يتيح نظام «Versius» للأطباء تجهيزه بكل سهولة بما يجعله مناسبًا لمختلف التخصصات، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على المرضى في مختلف التخصصات بالمستشفى.

وأكد نيراج ميشرا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا هيلثكير»، أن المجموعة تتطلع إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى وذلك عبر توفير أحدث ما وصلت إليه الحلول التكنولوجية من خلال اكفأ الكوادر من الأطباء والجراحين.

وأعرب ميشرا عن اعتزازه بالتعاون مع «سي إم آر سيرجيكال» وإنشاء مركز التميز (COE) لإجراء الجراحة الروبوتية طفيفة التوغل بمستشفى السلام الدولي بالمعادي، والذي يركز حاليًا على 8 تخصصات رئيسية، ومن بينها رعاية مرضى السرطان، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، وجراحة الأعصاب، وجراحة العظام، والعمود الفقري، والمفاصل، وعلوم الكلى، وأمراض الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن إدخال نظام «Versius» للجراحة الروبوتية يعد بمثابة تحول جذري في قطاع الرعاية الصحية نظرًا لإسهامه في تعزيز رعاية المرضى، وتسهيل إجراء العمليات الجراحية على الأطباء، وتقليل مدة الاستشفاء في المستشفى، معربًا عن تطلعه لتدريب أطبائنا وتأهيلهم ليكونوا في طليعة مستقبل الجراحة.

وأعرب دكتور مارك سلاك رئيس الخدمات الطبية بشركة «سي إم آر سيرجيكال» ومخترع Versius» للجراحة الروبوتية عن اعتزازه بهذه الشراكة مع مجموعة «ألاميدا هيلثكير» إحدى أبرز شركات الرعاية الصحية المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مجموعة من أكفأ الكوادر الطبية والجراحين.

3 % فقط من المرضى في أوروبا والولايات المتحدة يمكنهم الحصول على الجراحة الروبوتية

ويتطلع دكتور سلاك إلى أن تتبنى المستشفيات التابعة لمجموعة «ألاميدا» التكنولوجيا المتطورة التي نقدمها وأن تساهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة المرضى والأطباء على حدٍ سواء. وأشار سلاك إلى أن 3٪ فقط من المرضى في أوروبا والولايات المتحدة يمكنهم الحصول على الجراحة الروبوتية، ولذلك نحن فخورون بطرح برنامج الجراحة الروبوتية الخاص بنا في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بقيادة مجموعة «ألاميدا» أحد أبرز شركائنا، ونتطلع إلى تطوير مستقبل الجراحة المصرية مستفيدين من التكنولوجيا المتطورة التي يقدمها نظام «Versius».

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب العديد من الشراكات الناجحة التي أبرمتها المجموعة لتعظيم قدراتها التكنولوجية خلال عام 2022، فقد وقعت «ألاميدا» اتفاقية مع مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقديم المعدات الطبية، ومن بينهم ميدترونيك وسمينز هيلثنيرز وليكا كيكروسيستيمز، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون في مجال الدعم التعليمي والتدريب الفني في مجالات الخدمات الطبية الإكلينيكية وضمان الجودة، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث الحلول التكنولوجية والأجهزة الطبية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة بمختلف المستشفيات التابعة للمجموعة.