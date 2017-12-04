ألافيس يقتنص3 نقاط بالفوز على جيرونا بالدورى الإسباني

وكالات: نجح نادى ألافيس في اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز مع نادى جيرونا 3 /2 في ختام مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدورى الإسبانى بعد أن حول تأخره بهدفين إلى فوز قاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. كانت المباراة متكافئة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبى حيث كانت الغلبة للمدافعين .

وكالات:

نجح نادى ألافيس في اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز مع نادى جيرونا 3 /2 في ختام مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدورى الإسبانى بعد أن حول تأخره بهدفين إلى فوز قاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.





كانت المباراة متكافئة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبى حيث كانت الغلبة للمدافعين .

اختلف الحال في الشوط الثانى الذي كان مليئا بالإثارة وشهد تسجيل 5 أهداف، حيث بدأ أصحاب الأرض الشوط بقوة وكثفوا من هجماتهم على ألافيس ونجحوا في تسجيل هدفين متتالين في الدقيقتين 60 و62 عن طريق كريستيان سيتوانى ووجوانبى.

وبينما أعتقد الجميع أن جيرونا ضمن نقاط المباراة الثلاث انتفض الافيس وونجح مهاجمه ايباى جوميز في تسجيل ثلاثة اهداف هاتريك في الدقائق 72 و87 والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليقتنص فريقه ثلاث نقاط غالية خارج ملعبه.

وبهذه النتيجة رفع الافيس رصيده إلى 9 نقاط وترك مؤخرة الجدول للمركز التاسع عشر بينما تجمد رصيد جيرونا عند 17 نقطة في المركز الثانى عشر.