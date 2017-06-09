أكيومن تتفق مع شركات تأمين على تغطية صندوق التعمير العقارى

بحجم مليار جنيه وعائد من 17 إلى %19 كتب ـ أحمد على: اتفقت شركة «أكيومن – بى بى أى» مع شركات تأمين وصناديق استثمارية، للمشاركة فى تمويل اكتتاب صندوق بنك «التعمير والإسكان» العقارى، البالغ حجمه مليار جنيه. وقرر بنك «التعمير…

بحجم مليار جنيه وعائد من 17 إلى %19





كتب ـ أحمد على:

اتفقت شركة «أكيومن – بى بى أى» مع شركات تأمين وصناديق استثمارية، للمشاركة فى تمويل اكتتاب صندوق بنك «التعمير والإسكان» العقارى، البالغ حجمه مليار جنيه.

وقرر بنك «التعمير والإسكان» سابقًا رفع رأسمال الصندوق العقارى من 500 مليون إلى مليار جنيه، على خلفية قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.

وقال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة «أكيومن»، إن شركته اتفقت مع شركات تأمين، وصناديق استثمار محلية، وبعض المؤسسات المالية التى رفض الإفصاح عنها، على تغطية الاكتتاب فى صندوق بنك التعمير والإسكان العقارى.

وأضاف فى تصريحات لـ«الـمال»، أن شركته بالتعاون مع إدارة البنك، تراجعان عقود الإدارة، ونشرة الطرح، قبل إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن شركته تستهدف معدل عائد داخلى يتراوح بين 17 – 19 % خلال 7 أعوام، تمثل عمر الصندوق، مشيرًا إلى أنه سيعمل بنظام التطوير العقارى.

وأشار توفيق، إلى أن الصندوق سيدخل فى شراكات مع مطورين عقاريين، لإقامة مشروعات تدر العوائد المستهدفة، مرجحًا يتم اطلاق وفتح باب الاكتتاب به «أغسطس أو سبتمبر» المقبل.

وتابع، حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة صندوق «التعمير والإسكان العقارى»، يكون الصندوق هو الثالث من نوعه عقب صندوقى «النعيم»، و«المصريين فى الخارج»، اللذين وصلا لمرحلة الاكتتاب العام، بحجم مليار جنيه للأول، و100 مليون للثانى.