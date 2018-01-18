أكيومن بى بى إى تؤمن 250 مليون جنيه مساهمات فى التعمير العقارى

المال ـ خاصأمنت شركة أكيومن بى بى إى بارتنرز لإدارة الأصول، مدير صندوق بنك التعمير والإسكان العقارى، مساهمات فى الاكتتاب المحتمل للصندوق خلال الأيام المقبلة، تخطت قيمتها 250 مليون جنيه.وكشف هانى توفيق، العضو المنتدب ببى بى إى بارتنرز لإدارة الأصول، أن شركته تلقت طلبات من قبل مؤسسات مصرية وعربي

المال ـ خاص

أمنت شركة أكيومن بى بى إى بارتنرز لإدارة الأصول، مدير صندوق بنك التعمير والإسكان العقارى، مساهمات فى الاكتتاب المحتمل للصندوق خلال الأيام المقبلة، تخطت قيمتها 250 مليون جنيه.

وكشف هانى توفيق، العضو المنتدب ببى بى إى بارتنرز لإدارة الأصول، أن شركته تلقت طلبات من قبل مؤسسات مصرية وعربية بقيمة تتخطى الـ 250 مليون جنيه، للمشاركة فى اكتتاب صندوق «بنك التعمير» العقارى.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته تخطط لجمع نحو 500 مليون جنيه فى الاكتتاب المحتمل، وتعمل حاليًّا على استكمال المستندات المطلوبة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن شركته سترسل مذكرة المعلومات النهائية للهيئة العامة للرقابة المالية فى 22 من شهر يناير الجارى، على أن تبدأ رحلة الترويج والدعاية للصندوق عقب الحصول على الموافقة الرسمية من «الرقابة المالية».

وأشار توفيق إلى أن الصندوق لديه عدة ملفات لمشروعات استثمارية بمجالات المجمعات الطبية، والتعليم سواء مدارس أو جامعات، بالإضافة إلى مجال التطوير العقارى السكنى والإدارى.

وكان توفيق، قد صرح من قبل لـ«المال» بأن شركته تستهدف عائدا يتراوح بين 17 و%19 خلال الـ7 سنوات التى تمثل عمر الصندوق الزمنى.

يذكر أن بنك التعمير والإسكان اختار شركة «أكيومن بى بى اي»- «بلتون أكيومن» سابقًا- فى شهر فبراير عام 2017 الماضى لإدارة صندوق عقارى بحجم مستهدف يصل لمليار جنيه.