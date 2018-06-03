أكيومن-بى بى آى تفسخ تعاقدها مع صندوق التعمير والإسكان

منى عبدالبارى:كشف هانى توفيق، الشريك بشركة «أكيومن-بى بى آى» لإدارة صناديق الاستثمار العقارى، عن فسخ تعاقد الأخيرة مع صندوق بنك التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، بسبب اختلاف الرؤى بين الجانبين.وكان بنك التعمير والإسكان قد اختار شركة «أكيومن بى بى آي» -«بلتون أكيوم

منى عبدالبارى:

كشف هانى توفيق، الشريك بشركة «أكيومن-بى بى آى» لإدارة صناديق الاستثمار العقارى، عن فسخ تعاقد الأخيرة مع صندوق بنك التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، بسبب اختلاف الرؤى بين الجانبين.

وكان بنك التعمير والإسكان قد اختار شركة «أكيومن بى بى آي» -«بلتون أكيومن» سابقًا- فى فبراير2017 لإدارة صندوق عقارى بحجم مستهدف يصل إلى مليار جنيه.

وقال «توفيق» إنه جار إتمام الإجراءات الرسمية لعملية فسخ التعاقد، وتم فعليا الاتفاق بين الطرفين على ذلك.

وأشار إلى أن شركة « أكيومن -بى بى آي» ستركز خلال الفترة المقبلة على نشاط إدارة المحافظ وقد يتم إنشاء صناديق استثمار جديدة، ووضع رؤية أشمل للعمل خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن بنك التعمير والإسكان سيطرح مناقصة لاختيار شركات أخرى تتولى إدارة صندوق الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة.

وفى يناير الماضى وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيا على إنشاء صندوق «التعمير والإسكان» للاستثمار العقارى برأسمال مليار جنيه.

وقال «توفيق» فى حوار نشرته «المال»- نهاية أبريل الماضى-إنه جار دراسة دخول شركاء جدد بهيكل ملكية «أكيومن-بى بى آي» بنسبة %30 من رأس المال البالغ 5 ملايين جنيه، بهدف إعادة هيكلة الشركة إداريا، وضم كوادر بالقطاع العقارى للإدارة.

ويتوزع هيكل ملكية شركة «أكيومن – بى بى آي» بواقع %45 لشركة اكيومن القابضة ومماثلة بشركة «بى بى آى» و%10 لهانى توفيق.

وتوقع آنذاك أن يتم الحصول على الرخصة النهائية للصندوق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى، ليتم إطلاق الاكتتاب فى النصف الثانى من العام.

