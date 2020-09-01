أكينوومي أديسينا الرئيس الثامن لبنك التنمية الأفريقي يؤدي اليمين لفترة رئاسة ثانية

ركزت فترة ولاية "أديسينا" الأولى على الأجندة الجديدة لمجموعة البنك التي تضمنت خمس أولويات إنمائية تُعرف باسم "الخمسة الكبار".

أدي رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي ، الدكتور أكينوومي أديسينا ، الثلاثاء، اليمين لولاية ثانية لرئاسة البنك .

وفي كلمته أمام المشاركين بحفل حلف اليمين ، قال رئيس البنك : “اليوم يمتد قوس قزح من 81 دولة عضو في بنك التنمية الأفريقي عبر السماوات الزرقاء العميقة لأفريقيا، والمستقبل يدعونا لأفريقيا أكثر تقدمًا وبنك تنمية أفريقي أقوى و أكثر مرونة .”

وقال بيان صحفي للبنك علي موقعه الالكتروني، إنه جرت إعادة انتخاب “أديسينا” الأسبوع الماضي.

وترأس حفل أداء اليمين ، الذي أقيم في المقر الرئيسي للبنك في أبيدجان ، رئيس مجلس المحافظين المعين حديثًا ، وزير المالية الغاني كينيث أوفوري عطا .

حضر العديد من الرؤساء الحفل الافتراضي مباشرة وأرسلوا رسائل دعم ، وكان من بينهم رئيسا ليبيريا وغينيا بيساو ، وحضر أيضا الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان ونائب الرئيس أتيكو أبو بكر.

وأضاف بيان البنك الأفريقي للتنمية ، أنه في 27 أغسطس الماضي، صوت محافظو 54 دولة أفريقية إقليمية و 27 دولة عضو غير إقليمية في مجموعة البنك بالإجماع على ولاية ثانية- مدتها خمس سنوات – للرئيس الثامن للبنك وذلك في اليوم الأخير من اجتماعاته السنوية لعام 2020.

وقال وزير المالية الغاني أوفوري عطا ، إنه لا يساوره شك في أن بنك التنمية الافريقي قد ضمن بذلك القيادة الصحيحة .

مواصلة جهود البنك

أضاف أن هناك حاجة إلى مواصلة جهود البنك وتوجيهها نحو وضع معايير عالمية للتميز والنزاهة والالتزام بالخدمة والاستجابة لتحديات القارة.

خمس أولويات إنمائية

وبحسب بيان البنك ، ركزت فترة ولاية “أديسينا” الأولى التي تبلغ مدتها خمس سنوات على الأجندة الجديدة الجريئة لمجموعة البنك التي تضمنت خمس أولويات إنمائية تُعرف باسم “الخمسة الكبار” وهي الطاقة والتغذية والتكامل والتصنيع وتحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا.

وأشار” أديسينا” إلى أن هذا الطموح يتحقق اليوم ، مضيفاً أن 18 مليون أفريقي حصلوا على الكهرباء .

واستفاد 15 مليونًا من تمويل المستثمرين و 60 مليونًا يتمتعون بفرص جديدة للحصول على المياه ، و 141 مليون شخص قاموا بتحسين التقنيات الزراعية للأغذية.

وتابع : كما تمكن 101 مليون شخص من الوصول إلى وسائل نقل محسنة من البنية التحتية.

وقال أديسينا: “لقد رسمنا بشكل جماعي مسارًا جديدًا لأفريقيا وحققنا نتائج مبهرة”.

وللمضي قدمًا في ولايته الجديدة ، سيركز رئيس البنك على البناء على الإنجازات الجماعية ومجموعة البنك الأفريقي الأقوى والأكثر صمودًا.

وتابع إنه سينصب التركيز على المؤسسات والأفراد والاستدامة ، وقال : “معًا نفوز من أجل إفريقيا”.

أضاف أديسينا: “مرة أخرى ، دعونا نمضي قدمًا مدفوعين بقوة رسالتنا المستوحاة من أولوية رؤيتنا وتشجعها قوة تعاوننا”.