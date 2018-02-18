أكون للمقاولات تستهدف زيادة حجم أعمالها إلى 120 مليون جنيه

المال ـ خاص قال المهندس هانى باشا، رئيس مجلس إدارة شركة "أكون إسكندرية للمقاولات"، إن شركته تستهدف زيادة حجم أعمالها خلال العام المقبل، إلى 120 مليون جنيه، مقارنة بـ 100 مليون حاليا، لافتا إلى أن خطة الشركة تستهدف زيادة سنوية %20، إضافة إلى تحقيق أرباح صافية بقيمة 15 مليونا. وأضاف لـ "المال" - عل

المال ـ خاص

قال المهندس هانى باشا، رئيس مجلس إدارة شركة “أكون إسكندرية للمقاولات”، إن شركته تستهدف زيادة حجم أعمالها خلال العام المقبل، إلى 120 مليون جنيه، مقارنة بـ 100 مليون حاليا، لافتا إلى أن خطة الشركة تستهدف زيادة سنوية %20، إضافة إلى تحقيق أرباح صافية بقيمة 15 مليونا.

وأضاف لـ “المال” – على هامش افتتاح وزير النقل د. هشام عرفات، محطة انتظار السيارات والركاب بمدنية الغردقة نهاية الأسبوع الماضى – أن الشركة تترقب المشروعات الإنشائية التى ستطرحها “النقل” خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن محطة الركاب هى باكورة التعاون بين الشركة والوزارة.

ولفت إلى أن شركته نفذت المحطة لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر حسب التعاقد خلال 12 شهرا، على مساحة 33 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية67 مليون جنيه، وتم تنفيذها على 3 مراحل.

و تضم المحطة، مبنى إدارى ومحلات وفندق بمساحة 1500 متر مربع، ومبنى مكون من 8 مطاعم بمساحة 900 متر مربع، بالإضافة إلى مبنى وحدات تجارية مؤلف من 6 وحدات على مساحة 220 مترا، و مظلات للأتوبيسات من الهيكل المعدنى على مساحة 2000 متر، و ساحة انتظار للسيارات الأمامية بمساحة 6600 م2 بسعة 180 سيارة، وساحة انتظار للأفراد بمساحة 1300 م2 مزودة “ببرجولات خشبية”، ومنطقة مخصصة لمعالجة مياه الصرف الصحى، بإجمالى مسطح 450 مترا مربعا، ومناطق زراعات بإجمالى مسطحات داخلية و خارجية بمساحة 5000 متر مربع.

