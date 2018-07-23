أكور وكتارا للضيافة القطرية تؤسسان صندوقا بمليار دولار للاستثمار في أفريقيا

باريس - رويترز: أعلنت مجموعة فنادق أكور، أكبر مجموعة فندقية في أوروبا، وشركة كتارا للضيافة القطرية عزمهما تأسيس صندوق استثمار بقيمة مليار دولار يستهدف قطاعي الفنادق والضيافة في دول أفريقيا جنوب الصحراء.وسيصل رأسمال الصندوق إلى 500 مليون دولار ستساهم فيه شركة كتارا ومجموعة أكور بما يصل إلى

باريس – رويترز:



أعلنت مجموعة فنادق أكور، أكبر مجموعة فندقية في أوروبا، وشركة كتارا للضيافة القطرية عزمهما تأسيس صندوق استثمار بقيمة مليار دولار يستهدف قطاعي الفنادق والضيافة في دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وسيصل رأسمال الصندوق إلى 500 مليون دولار ستساهم فيه شركة كتارا ومجموعة أكور بما يصل إلى 350 مليون دولار و150 مليون دولار على الترتيب خلال الخمس إلى السبع سنوات المقبلة، على أن يصل إلى القدرة التمويلية الإضافية من خلال الاستثمارات المشتركة أو بالاستدانة.

وأضافت أكور وكتارا أن الصندوق سيستهدف المشروعات الناشئة أو تلك التي تفتقر للتطوير أو تطوير الفنادق القائمة من خلال عمليات الاستحواذ.

وقال سيباستيان بازين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة أكور ”بعد حضور لأكثر من 40 عاما في أفريقيا، ندرك أيضا أن هناك حاجة كبيرة ومتزايدة لخدمات الضيافة العالية الجودة“.

وأضاف ”من خلال هذا الصندوق، سندمج خبرة كتارا للضيافة مع محفظة العلامات التجارية العالمية الرائدة لفنادق أكور من أجل تسريع وتيرة نمونا النشط في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء“.

أجرت مجموعة فنادق أكور سلسلة من عمليات الاستحواذ في الآونة الأخيرة، إذ اشترت حصة نسبتها 50 بالمئة في مجموعة إس.بي.إي انترتنمنت التابعة لقطب قطاع الضيافة الأمريكي سام نظريان الشهر الماضي، وأبدت اهتمامها بشراء حصة أغلبية في اير فرانس كيه.إل.إم.

ومن بين الاستحواذات السابقة في عهد بازين، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لأكور في 2013، فندق سافوي في لندن وبلازا في نيويورك ورافلز في سنغافورة ومجموعة مانترا الفندقية الأسترالية.