أكور للفنادق تكرم نحو 200 من عملائها في حفلها السنوي

المال خاصأقامت شركة أكور للفنادق بمصر احتفالها السنوي بتكريم شركائها في فندق نوفوتيل مطار القاهرة بحضور أكثر من 200 من العملاء والشركاء الكرام المتواجدين بالقاهرة بالإضافة الي القادمين من شرم الشيخ والغردقة ومنطقة البحر الأحمر.وكان في استقبالهم كل من أوليفييه جرانيه، الرئيس التنفيذى أكورللفنادق

المال خاص

أقامت شركة أكور للفنادق بمصر احتفالها السنوي بتكريم شركائها في فندق نوفوتيل مطار القاهرة بحضور أكثر من 200 من العملاء والشركاء الكرام المتواجدين بالقاهرة بالإضافة الي القادمين من شرم الشيخ والغردقة ومنطقة البحر الأحمر.

وكان في استقبالهم كل من أوليفييه جرانيه، الرئيس التنفيذى أكورللفنادق الشرق الأوسط وأفريقيا و صلاح أومودن، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذى للتشغيل –أكور للفنادق مصر، المملكة العربية السعودية وتونس والجزائر للتعبير عن تقديرهم لعملائهم وضيوفهم الكرام الذين ساهموا جميعاً بشكل واضح في نجاح فنادق أكور مصر.

كما تم تكريم الشركاء من شركات السياحة والعملاء بحسابات الشركات والمؤسسات والأفراد أثناء حفل توزيع الجوائز حيث قامت المغنية المصرية نسمه محجوب بإحياء الحفل والغناء للحاضرين لتطربهم بمجموعة كاملة من الأغاني المحببة للجميع.

ومن خلال كلمته شكر أوليفييه جرانيه المدعوين على ثقتهم الغالية في فنادق أكور

وقال “قطعنا على أنفسنا التزاماً طويـــل الأمد لعمـــلائنا وللدولة التي نرتبط معها بتاريخ طويــل حافل يمتد لأكثـــر من 40 عاماً.

وأضاف: “إن هذه الأمسية تمثل تتويجاً لسنوات الثقة التي وضعها شركاؤنا وعملاؤنا الكرام في فنادقنا واسمنا التجاري وموظفينا حتى أثناء تلك الأوقات الصعبة التي مرت بها الدولة”.

وقال صلاح اومودن: “نحن نقدر شراكتنا التي سمحت لنا بتحقيق أعظم النتائج على مدار السنة الماضية وأنني على يقين أننا سنحقق نجاحات أكبر خلال السنوات القادمة بفضل تعاونكم الصادق والدائم معنا”.

وعمل فنادق أكور في أحد أسرع المناطق نمواً في العالم حيث يوجد أكثر من 200 فندقاً لتوفر أكثر من 50,000 غرفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كما ستحقق لنا خططنا التنموية الطموحة اقامة المزيد من الفنادق خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويبدأ تاريخها بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، في مصر، منذ أكثر من 40 عاماُ عند انشاء فندق ميركيور الإسماعيلية جزيرة الفرسان وبعد بضع سنوات انضم إليه الفندق الأول لفنادق نوفوتيل في المنطقة وهو فندق نوفوتيل مطار القاهرة الذي إفتُتِح عام 1981.

ومنذ ذلك الحين أخذت بصمات فنادق أكور في مصر في الازدياد بداية من فندق واحد عام 1975 لتمتد الى أكثر من 30 فندقاً منهم فنادق تعمل حالياً وأخري في سبيلها إلى التنفيذ

