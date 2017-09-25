أكور للفنادق تفتتح 12 فندقا منذ بداية 2017‎



المال -خاص:



أعلنت “أكور للفنادق” (Accor Hotels)، المالكة لعدد من العلامات التجارية، من بينها “سوفيتيل” و”فيرمونت” و”نوفوتيل” و”ميركيور” اليوم، عن توسيع محفظة مشاريعها لتضم أكثر من 100 فندق قيد التشغيل بمنطقة الشرق الأوسط، وافتتاح 12 فندقاً من الفئات الاقتصادية والمتوسطة والراقية والفاخرة، منذ مطلع العام الجاري.



يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التوسعية التي اعتمدتها المجموعة في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، تمتلك أكور للفنادق مشاريع فندقية في 11 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، من بينها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والأردن، ولبنان وإيران.



وأعلنت المجموعة العام الماضي عن خططها لمضاعفة شبكتها الإقليمية لتصل إلى 50 ألف غرفة فندقية بحلول العام 2020، تم الوصول إلى عدد 30 ألف غرفة منهم حتى الآن.



وقال أوليفييه غرانيه، المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات في “أكور للفنادق” (Accor Hotels) الشرق الأوسط وإفريقيا، فى بيان أصدرته المجموعة اليوم، إنه عندما قررت الانضمام إلى المجموعة منذ أكثر من ست سنوات، وضعنا هدفاً يتمثل بافتتاح الفندق الــ 100 للمجموعة في المنطقة، و تمكنا من بلوغ منتصف الطريق في ذلك الوقت “.



وأضاف: “نواصل تحقيق النجاحات تلو الأخرى وترسيخ مكانتنا من خلال الاستحواذ على علامات فندقية شهيرة مثل فيرمونت ورافلز وسويس أوتيل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمنتجعات المبتكرة”.



وتابع :”ينعكس نجاحنا في منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح فندق واحد شهرياً خلال العام الجاري، وفندقان شهرياً بدءاً من العام 2018 وما يليه، وستعمل المجموعة على توفير 50 ألف غرفة فندقية قيد التشغيل بحلول العام 2020 بفضل قوة الأداء التشغيلي”.



يشار إلى أن “أكور للفنادق Accor Hotels الشرق الأوسط، تعد إحدى أسرع مجموعات الضيافة نمواً في المنطقة، وتشمل محفظتها الحالية في المنطقة ما يزيد عن 101 فندقاً قيد التشغيل يضم أكثر من 30,000 غرفة في 10 بلدان، وإضافة للعلامات التجارية العالمية التي تمتلكها مثل “سوفيتيل” و”فيرمونت” و”رافلز” و”بولمان” و”سويسوتيل”، و”نوفوتيل” و”ميركيور” و”ايبيس”، تحقق علاماتها الجديدة الصاعدة – مثل “أداجيو” و”ايبيس ستايلز” – تقدماً لافتاً.



