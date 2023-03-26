أكوا باور: 70 مليار دولار إجمالي أعمال المجموعة بطاقة كهربائية 43 جيجاوات

كشف المهندس حسن أمين العضو المنتدب لشركة أكوا باور مصر، أن حجم أعمال شركة أكوا باور الدولية يصل إلى 70 مليار دولار، وتنتج نحو 43 جيجاوات من الطاقة الكهربية منها حوالي 16% من الطاقة المتجددة.

وأضاف أن شركته تعمل في العديد من دول العالم، والتي تشمل الدول الآسيوية، ومصر والمغرب والأردن وسلطنة عمان، والإمارات، وأوزباكستان وغيرها.

وأوضح على أن حجم المحطات التي تمتلكها الشركة في مجال الطاقة على مستوي العالم ينتج 43 جيجا وات، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه التي تنتج أكثر من 6 ملايين متر مكعب يوميًا.

وأشار إلى أن بداية أكوا باور في مصر منذ 2015 كانت في قطاع الكهرباء من خلال المشروع القومي بنبان، حيث عملت الشركة على 3 مشروعات للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، والتي نجحت بالفعل في البدء بإنتاج الكهرباء حاليا بمقدار 120 ميجا وات.

وأشاد بالتعاون الذي شهده المشروع بين الجهات المختلفة، مضيفًا أن المشروع شهد تكاتف وتنسيق على أعلى مستوى بين كل الشركاء القائمين عليه، وفي مقدمتهم وزارة الكهرباء، والتي مثلت تعاون قوي بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أنه بجانب مشروع بنبان، عملت الشركة على مشروع كوم أمبو، والذي يستهدف إنتاج 200 ميجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2024، بالإضافة إلى مشروع طاقة رياح تحت التطوير، والذي يستهدف أن يكون الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط بإنتاج 1100 ميجا وات.

وأشار إلى أن تلك المشاريع تمثل إجمالي استثمارات الشركة في مصر بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار دولار.

وذكر أن شركته بدأت مرحلة التأهيل للعمل في مشروعات تحلية المياه، موضحًا أن أكوا باور تعد أكبر منتج للمياه المحلاه في العالم، وتسعى إلى أن تلعب دورًا كبيرًا في هذا البرنامج في مصر.

وأضاف حسن أمين: «طالما أن هناك برنامجا طموحا بهذا الحجم، يجب النظر للتصنيع المحلي ليقوم بخدمة هذا المشروع، بالإضافة إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون مع شركات القطاع الخاص للاهتمام بالتصنيع المحلي»، مؤكدًا على استعداد شركته لنقل خبراتها في هذا المجال لمصر، خاصة وأن الشركة تعمل في هذه المشروعات بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات.

ونوه بأن مصر تدرس حاليًا أن تكون تحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة التي يتم الاعتماد عليها، مؤكدًا أن شركة أكوا باور لديها إيمان كبير بالسوق المصرية، وهو ما ينعكس على ارتفاع حجم استثمارات الشركة في مصر والخطط الطموحة للتوسع في الفترة المقبلة.

وأشار العضو المنتدب لشركة أكوا باور مصر، إلى أن شركته تعمل في أحد المشروعات المتعلقة بمجال الهيدروجين الأخضر، والذي يعد أحد أبرز مستهدفات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.