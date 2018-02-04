أكوا باور : ٣٥ مليار دولار استثمارات الشركة فى محطات الطاقة

قال المهندس حسن أمين، رئيس شركة “أكوا باور مصر”، إن الشركة تمتلك محطات طاقة بنحو ٣٥ مليار دولار، بقدرة ٢٥ ألف ميجاوات على مستوى العالم، مشيرا إلى أنها تعمل منذ ١٤ عاما.

و أوضح – خلال كلمته فى ملتقي “مصر الثالث للاستثمار” – أن الطاقة المتجددة فى مصر تشهد انطلاقة كبرى خلال الفترة الحالية، نتيجة طرح العديد من المشروعات على المستثمرين فى مختلف الأنظمة.

وأضاف أن هناك مشروعات طاقة تعمل بعدة أنظمة أولها “Epc+finance ” وهو عبارة عن قيام المستثمر بتصميم و تمويل وإنشاء المشروع، ونحتاج إلى تنويع طرق التمويل والتى منها نظام “BOO ” والتى تتمثل فى قيام المستثمر بتنفيذ وتمويل المشروع وبيع الطاقة المنتجه للحكومة.

وأشاد بأسلوب الحكومة فى طرح مشروعات طاقة متجددة عن طريق تعريفة شراء الطاقة ومشروعات المناقصات التنافسية.

