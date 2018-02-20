أكوا باور توافق على ترحيل كهرباء ديروط للخطة الخمسية الجديدة

عمر سالم: اتفقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع شركة أكوا باور السعودية، على ترحيل محطة «ديروط» بقدرة 2250 ميجاوات، للخطة الخمسية القادمة، بدلاً من الخطة الحالية 2017/ 2022. وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة لـ «المـال»، أن الترحيل نتيجة لفائض القدرات بالشبكة القومية، وحتى لا

عمر سالم:

اتفقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع شركة أكوا باور السعودية، على ترحيل محطة «ديروط» بقدرة 2250 ميجاوات، للخطة الخمسية القادمة، بدلاً من الخطة الحالية 2017/ 2022.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة لـ «المـال»، أن الترحيل نتيجة لفائض القدرات بالشبكة القومية، وحتى لا تتحمل الحكومة مزيد من الأعباء المالية، وأوضحت أن المشروع سيتطلب إعادة دراسة شاملة، عند تنفيذه مجددا.

وأشارت إلى أن الوزارة اتفقت أيضاً مع الشركة السعودية على تغيير مكان المشروع، من منطقة ديروط بالبحيرة، إلى المراشدة بمحافظة قنا، طبقاً لرؤية وقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أصد قراراً فى 2016، ينص على نقل موقع المحطة إلى إحدى محافظات الصعيد، فى إطار خطة للاهتمام بمحافظات الصعيد، وعدم تمركز محطات الكهرباء فى الوجه البحرى، وتلافى الضغط على شبكة التوزيع القومية.

كما أشارت المصادر، إلى أنه تم تحديد 3 أماكن لإنشاء المحطة، هى شرق قنا، أو المراشدة، أو فى الأقصر، وتم اختيار الثانية، كونها الأنسب، وكانت مرشحة لتنفيذ محطة بقدرة 1300 ميجاوات.

وقالت المصادر، إن الشركة السعودية ما زالت ملتزمة بالمشروع، بتكنولوجيا من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، كما ستقوم بالتمويل.

تتكون المحطة من 3 وحدات مركبة، قدرة كل منها 650 ميجاوات، وتعد أول محطة تقام بنظام b .o .o، البناء والتشغيل والتملك، وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة، وتأخر تنفيذ المشروع 3 أعوام، للحصول على الضمانة الحكومية، وكان من المقرر تشغيله بحلول 2018.