«أكوا باور» تعتزم بدء إنشاء أكبر محطة طاقة رياح في مصر مطلع 2024

تخطط شركة أكوا باور السعودية للبدء فى تدشين أكبر مشروع لطاقة الرياح فى مصر، بطاقة إجمالية تصل إلى 1100 ميجاوات سنوياً، مطلع 2024، باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وعلمت «المـال» من مصادر مسئولة فى «أكوا باور» أن الشركة انتهت من الدراسات الخاصة بهجرة الطيور، التى تمت عبر 4 مراحل، والتى تمثل أحد شروط الحصول على تمويلات للمشروع من الجهات الدولية.

وأضافت المصادر أن الشركة قامت بالتعاقد مع مكاتب لدراسة أشكال الهجرة وأعداد الطيور الحوامة وأنواعها التى تمر بمحطة طاقة الرياح، إذ يتم إيقاف ريش التوربينات فى أوقات محددة لعدم قتلها.

وبدأت «أكوا باور» العمل فى مصر منذ عام 2015 عبر المشاركة فى مشروعات للطاقة الشمسية، وتدشينها 3 منها بمجمع بنبان فى أسوان تقوم بإنتاج الكهرباء بقدرة 120 ميجا وات.

وأوضحت المصادر أن المشروع سيكون بتمويل أجنبي، وبنسبة مكون محلى يصل إلى %25 نسبة مكون محلي، وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء طوال عمر المشروع، والذى يصل إلى 25 عامًا.

وأشارت إلى أن المشروع سيكون بنظام BOO (البناء والتشغيل والتملك)، ويقع بالقرب بمدينة رأس غارب فى منطقة خليج السويس وجبل الزيت فى مصر، وستقود أكوا باور أعمال التطوير والتمويل والهندسة والإنشاء والتشغيل والصيانة الخاصة به.

وأضافت أن المشروع سيسهم فى توليد 1100 ميجاوات سنوياً باستخدام توربينات يصل ارتفاعها إلى 220 مترًا، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات، وستوفر المحطة الكهرباء لنحو مليون شخص، إضافة إلى أنها ستسهم فى خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويًا.

وقالت المصادر إن «أكوا باور» قامت بإنشاء شركة جديدة لتنفيذ وإدارة المشروع تحت مسمى «رياح السويس للطاقة»، كما أن تنفيذه سيستغرق نحو 3 سنوات على مرحلتين، ومن المتوقع أن تشارك كيانات محلية فى الأعمال المدنية.