«أكوا باور» تخطر رئيس الوزراء بتبرعها بـ5.5 مليون جنيه لمواجهة «كورونا»

المساهمة سوف يتم توجيهها إلى شراء مجموعة من أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة فحص فيروس "كورونا" المستجد

تلقّى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خطابًا من المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة أكوا باور العالمية، وفي بيان صدر عن مجلس الوزراء فقد أشاد مدير شركة أكواباور الإقليمي، خلال الخطاب، بما تقوم به الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من جهود في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشاد المدير الإقليمي لـ”أكواباور” أيضًا بما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية على جميع المحاور بمجال الصحة والطب الوقائي، وإجراءات تخفيف الآثار الاقتصادية على الفئات الأَوْلى بالرعاية.

وذكر المدير الإقليمي للشركة، خلال الخطاب، أن “أكوا باور” قررت، برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد أبو نيان، القيام بالمبادرة للتكاتف مع الحكومة المصرية للتخفيف من وطأة تلك الأزمة، والمساهمة في إمداد قطاع الصحة بالأجهزة الطبية اللازمة؛ للحد من انتشار الفيروس.

وتابع، خلال الخطاب، أنه تم الاتصال والتنسيق مع صندوق تحيا مصر، وتمّت المساهمة بقيمة 5.5 مليون جنيه مصري.

وأوضح أن المساهمة سوف يتم توجيهها إلى شراء مجموعة من أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة فحص فيروس “كورونا” المستجد؛ لدعم جهود الحكومة في مواجهة الفيروس وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة.

وأضاف مدير شركة أكواباور الإقليمي أن مُبادرة الشركة تأتي إيمانًا منها بالدور الاجتماعي والمسئولية الوطنية والواجبة للمساهمة في دعم المجتمع بشكل فاعل من خلال مجموعة من الخطوات العملية لتقديم الدعم إلى قطاع الصحة الذي يعمل جاهدًا على احتواء تبعات هذا الوباء.

وأعرب المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة أكوا باور العالمية، عن ثقة الشركة في القيادة السياسية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حسن الإدارة والخروج من هذه الأزمة بفضل التكاتف لكامل مؤسسات الدولة.