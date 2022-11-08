أكوا باور تتعاون مع «الاستثمار العماني» فى مشروع محطة رياح بقيمة 1.5 مليار دولار

وقعت شركة أكوا باور السعودية مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني ليكون مستثمراً في مشروع طاقة رياح السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ (COP27) المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.

وتم التوقيع بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بمصر ، والأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ووزير الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، سالم بن ناصر العوفي.

ووقع مذكرة التفاهم كل من نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار بالوكالة ملهم بن بشير الجرف، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” بادي بادماناثان، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور” محمد أبونيان، وجمعٌ من كبار المسؤولين.

ووفق مذكرة التفاهم، سيمتلك جهاز الاستثمار العماني نسبة 10% من المشروع، الذي يقدر إجمالي قيمته بنحو 1.5 مليار دولار، في حين ستمتلك شركة حسن علام القابضة، وهي شركة مصرية للهندسة والتشييد والبنية التحتية، حصة تبلغ 25%، في حين تمتلك شركة أكوا باور السعودية للحصة المتبقية من المشروع، الذي سيكون عند اكتماله بحلول عام 2026م أكبر مزرعة رياح بعقد واحد في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم بتخفيف 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا وإمداد ما يفوق مليون منزل بالكهرباء.

وقال محمد أبونيان رئيس شركة “أكوا باور” ، يعد مشروع طاقة رياح السويس مشروعًا باهرًا لطموحه وحجمه. ويثبت اجتماع المستثمرين من دول العالم العربي في هذا المشروع الإقليمي قوة إرادة التنفيذ، وهو الموضوع الرئيس لمؤتمر (كوب27).”

ويثبت توقيع مذكرة التفاهم ثقة مجتمع المستثمرين في خبرات شركة “أكوا باور” وقدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة، ومع استمرارنا على العمل على مجموعة مشاريعنا في الطاقة المتجددة في مصر، نعتز بشراكتنا المستمرة مع جهاز الاستثمار العماني وشركة حسن علام القابضة، ونؤمن بأن تعاونهم وإسهامهم في هذا المشروع البارز لطاقة الرياح سيمكّن بقوة أهداف الدولة لتنويع مصادر الطاقة”.

قال ملهم بشير الجرف، نائب الرئيس للاستثمار بالإنابة في الهيئة العمانية للاستثمار: “تتماشى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع جهود السلطنة لتعزيز الاستثمارات المشتركة مع أشقائنا في السعودية، ومصر في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح.

وتهدف سلطنة عُمان لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتحقيقاً لهذه الغاية، تقوم البلاد بتطوير خطة طموحة لتحويل الطاقة وإزالة الكربون، وتشمل تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة.

كما يركز المركز بشكلٍ كبير على تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لضمان إيجاد مستقبل مستدام، سواء من خلال شراكاتنا في نفس المجال أو بالشراكة مع مستثمرين إقليميين ودوليين، مثل أكوا باور، ومجموعة حسن علام القابضة”.

وكانت “أكوا باور”قد وقعت مؤخرًا اتفاقية تطوير مشترك مع شركة أوكيو المملوكة لجهاز الاستثمار العماني، وشركة أير برودكتس الأمريكية في مايو 2022، تتضمن الاتفاقية تطوير مشروع بقيمة مليارات الدولارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في عمان.