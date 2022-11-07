أكوا باور السعودية : اهتمام كبير للمشاركة في صناعة الهيدروجين الأخضر بمصر

أعلنت شركة أكوا باور أن عملية التحول الأخضر والاعتماد على الطاقة المتجددة تتطلب دعم وتضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص، لما يمثله الأخير من كونه شريكًا إستراتيجيًّا في دعم عمليات التمويل المطلوبة، لتنفيذ تلك المشروعات خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الشركة، في بيان لها، على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ، أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات الأساسية الداعمة لصناعة الهيدروجين الأخضر وفرص استثمارية واعدة في مجال تصنيع الأمونيا الخضراء، ولا سيما في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية كبيرة وموقع متميز يؤهّلها لاستقطاب الاستثمارات العالمية.

وأكدت الشركة أنها تُولي اهتمامًا كبيرًا للمشاركة في صناعة الهيدروجين الأخضر بمصر، بجانب مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه، خاصة في ضوء مكانة الشركة كأكبر منتج للمياه المحلّاة في العالم، وما تتمتع به من خبرات كبيرة في هذا المجال.

ونوه بأهمية صناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرًا للطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مجال تصنيع الأمونيا الخضراء، وهو ما يدعمها وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت توقيع 15 اتفاقية تفاهم خلال الشهور الثلاثة الماضية، في تلك المجالات وهو ما يحقق لمصر فرص الاستفادة من جذب مستثمرين جدد والحفاظ على البيئة.

وأوضحت الشركة أنها نفذت مشروعات عدة بمصر، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة المصرية بشأن تنفيذ ثلاثة مشروعات تتنوع بين مشروع منطقة بنبان للطاقة الشمسية،

ومشروع طاقة الرياح بقدرة إنتاجية 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس، حيث تُعدّ هذه الاتفاقية ذات أهمية لمصر في ضوء دورها الحيوي نحو إضافة طاقات الرياح وإنتاج الكهرباء النظيفة،

وهو ما يتمشى مع هدف مصر في الوصول إلى أن تكون نسبة المشاركة 42% من إجمالي الطاقة المولّدة من مصادر طاقة نظيفة بحلول 2035.

وتُعدّ شركة “أكوا باور” إحدى الشركات العالمية كمطور ومستثمر ومشغل لمجموعة من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتشمل محفظة أعمالها حاليًّا 67 محطة قيد التشغيل والبناء أو في مراحل متقدمة من التطوير،

كما تبلغ القيمة الاستثمارية لمحفظة مشروعات الشركة أكثر من 66.5 مليار دولار أمريكي، تنتج 42.7 جيجاوات من الكهرباء، و6.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا.