أكس بوكس تتيح خدمة PC Game Pass لعملائها في مصر

أعلنت Xbox اليوم أن خدمة ‘PC Game Pass’ أصبحت متاحة الآن في 40 دولة منها مصر، وأصبح بمقدور اللاعبين في مصر الاستمتاع بإمكانية الوصول إلى مئات الألعاب، واللعب مع أصدقائهم وعائلاتهم، ما يوسع مجتمع Xbox ليضم المزيد من اللاعبين حول العالم.

قال جاريت ويست، نائب مدير Xbox لتسويق الألعاب: “قدمنا في شهر فبراير فرصة معاينة أولية لـ PC Game Pass في 40 دولة جديدة لأول مرة على الإطلاق، وجاء التجاوب مع التجربة مذهلًا، ونود تقديم الشكر لجميع اللاعبين الذين شاركوا في اختبار هذه الخدمة وساعدونا في تنفيذ تجربة المعاينة، يسعدنا الإعلان أنه يمكن اليوم لجميع اللاعبين في هذه الدول الانضمام إلى مجتمع PC Game Pass”.

واحتفالًا بإطلاق الخدمة، سيحصل الأعضاء الجدد في مصر على عرض ترحيبي خاص يمتد لثلاثة أشهر كعرض لفترة محدودة عند الاشتراك في PC Game Pass، أما بالنسبة لأولئك الذين كانوا جزءًا من برنامج Insider، فسيحصلون على عضوية مجانية في PC Game Pass لشهرين إضافيين تقديرًا من Xbox لمساعدتهم في صياغة هذه التجربة وكونهم من أوائل أعضاء PC Game Pass في بلدانهم. وستكون موجودة في حساباتهم في الايام القادمة.

يمكن للأعضاء الجدد الراغبين في الانضمام إلى PC Game Pass التعرف على الأسعار المحلية وتفاصيل الاشتراك عبر موقع الشركة.

وتُمكن PC Game Pass اللاعبين من الوصول الفوري إلى مكتبة ضخمة تضم مئات الألعاب على نظام التشغيل Windows عبر تطبيق Xbox على جهاز الكمبيوتر الشخصي، بما يتضمن إصدارات Xbox Game Studios الجديدة خلال أول يوم من طرحها، وألعاب Bethesda الشهيرة، بالإضافة إلى عضوية EA Play، والمزايا الحصرية لأعضاء Riot Games مثل League of Legends وValorant.

وبإمكان الأعضاء الاستمتاع أيضًا بألعاب مثل Forza Horizon 5 وSea of Thieves وGrounded وAge of Empires IV وFIFA 22 والعديد من الألعاب الأخرى، بالإضافة إلى الألعاب الجديدة التي تُضاف بشكل مستمر، مثل Minecraft Legends المقرر صدورها في 18 أبريل وRedfall في 2 مايو، وStarfield في 6 سبتمبر.

يمكن للمستخدمين تحميل تطبيق Xbox على الكمبيوتر الشخصي والانضمام إلى مجتمع Xbox للاستمتاع بميزات عديدة، بما في ذلك استعراض وتجربة الألعاب المتاحة، ولعب ألعاب الكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى التواصل والدردشة مع الأصدقاء عبر مختلف الأجهزة.