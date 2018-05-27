«أكسس للرعاية » تفوز بالتغطية الطبية للعاملين فى «سمارت كوم»

الشاذلي جمعة:فازت شركة «أكسس للرعاية الصحية» بالتغطية الطبية للعاملين بمجموعة شركات «سمارت كوم وسيلنت إنترناشيونال» لخدمات الاتصالات والشبكات. وكشف محمود شوقى، مدير فريق المبيعات بـشركة «أكسس» عن أن العقد يشمل 400 مشترك فى ثلاثة مستويات للتغطية الأول: الحد الأق

الشاذلي جمعة:

فازت شركة «أكسس للرعاية الصحية» بالتغطية الطبية للعاملين بمجموعة شركات «سمارت كوم وسيلنت إنترناشيونال» لخدمات الاتصالات والشبكات. وكشف محمود شوقى، مدير فريق المبيعات بـشركة «أكسس» عن أن العقد يشمل 400 مشترك فى ثلاثة مستويات للتغطية الأول: الحد الأقصى للتغطية السنوية للفرد 100 ألف جنيه، والثانى: 50 ألفا، والثالث: 25 ألفا.

وأضاف أن العقد يغطى العلاج بالمستشفيات والعمليات الجراحية وإجراء الفحوص التشخيصية والمعملية بمراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، بجانب تركيبات الأسنان وصرف الأدوية ومراكز البصريات.

والأمراض المزمنة، وهى أى مرض لا يرجى الشفاء منه ويحتاج إلى علاج أكثر من 30 يومًا، ويتم تحويل التغطية من بند الأدوية إلى بند العلاج المزمن، ويشمل تضخم وإجهاد عضلة القلب، والروماتويد، وخشونة أو تآكل المفاصل، وتآكل العظام وغيرها.

وقال شوقى أن تكلفة العائد تبلغ 600 ألف جنيه، يسددها المشترك وفقا لشروط العقد على أقساط، أما شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، وفى حالة ترك المشترك لجهة عمله تقوم شركته بتقديم طلب بحذفه مع استرداد باقى قيمة إشتراكه.

ويغطى العقد أيضا الحالات الحرجة، وتعرف بأنها الحالات التى تهدد حياة الإنسان، وتكون محددة بدقة حتى أنها تغير نمط الحياة جذريا بعد استقرار الحالة على العلاج، وتحتاج إلى ملاحظة وعناية دقيقة، ومنها الأزمة القلبية والجلطة بكل أنواعها، وكذا عمليات القلب المفتوح وقساطر القلب التشخيصية، وأيضا حروق الدرجة الثالثة والالتهاب السحائى البكتيرى، والعناية المركزة وجراحات شرايين القلب والأورطى والسرطان (العلاج الجراحى).

وأشار «شوقى» إلى أن شركته لديها تعاقدات مع شبكة طبية تتكون من ثلاثة آلاف مقدم خدمة على مستوى الجمهورية، وتضم مستشفيات مثل المستشفى السعودى الألمانى والمستشفى الجوى ومجموعة مستشفيات كيلوباترا وعيادات خارجية ومعامل تحاليل مثل معامل ألفا ومراكز أشعة، وصيدليات.