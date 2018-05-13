أكسس للرعاية الصحية تفوز بتغطية نهضة مصر

المال- خاص فازت شركة «أكسس للرعاية الصحية» بعقد الرعاية الصحية على العاملين بمجموعة شركات دار «نهضة مصر» للنشر.وكشف محمود شوقى، مدير فريق المبيعات فى الشركة، أن عدد المشتركين فى العقد حوالى 1900 لافتا، إلى أن هناك ثلاث مستويات للتغطية، الأول : يبلغ الحد الأقصى للتغط

المال- خاص



فازت شركة «أكسس للرعاية الصحية» بعقد الرعاية الصحية على العاملين بمجموعة شركات دار «نهضة مصر» للنشر.

وكشف محمود شوقى، مدير فريق المبيعات فى الشركة، أن عدد المشتركين فى العقد حوالى 1900 لافتا، إلى أن هناك ثلاث مستويات للتغطية، الأول : يبلغ الحد الأقصى للتغطية السنوية للفرد 75 ألف جنيه، والثانى : 50 ألفا والثالث : 35 ألفا.

وأضاف أن العقد يغطى العلاج بالمستشفيات والعمليات الجراحية، وإجراء الفحوص التشخصيصية والمعملية بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل، بجانب متابعة الحمل وعمليات الولادة وكذلك تركيبات الأسنان وصرف الأدوية ومراكز البصريات، ويغطى العقد الأمراض المزمنة.

والأمراض المزنة تعرف عالميا بأنها تلك التى لا تنتقل بالعدوى من شخص لآخر، وتأخذ عادة إصابة الشخص بها وتطورها فترة طويلة ضمن عملية بطيئة نسبيا وتشمل 6 مجموعات رئيسية، هى أمراض القلب والأوردة، مثل السكتات القلبية والدماغية وارتفاع ضغط الدم والسرطان بأنواعه وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة، مثل الأزمة والانسداد الرئوى المزمن، بجانب أمراض الكلى والتصلب المتعدد وأيضا أمراض الكبد وداء السكري.

ويغطى العقد الحالات الحرجة وتعرف بأنها الحالات التى تهدد حياة الإنسان، وتكون محددة بدقة حتى أنها تغير نمط الحياة جذريا بعد استقرار الحالة على العلاج، وتحتاج إلى ملاحظة وعناية دقيقة ومنها الأزمة القلبية والجلطة بكل أنواعها، وكذا عمليات القلب المفتوح وقساطر القلب التشخيصية، وحروق الدرجة الثالثة والالتهاب السحائى البكتيرى، والعناية المركزة وجراحات شرايين القلب والأورطى والسرطان (العلاج الجراحى).

وكشف أن شركته متعاقدة مع شبكة طبية تتكون من 3000 مقدم خدمة على مستوى الجمهورية من مستشفيات وعيادات خارجية ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة وصيدليات وغيرها.



..وتجدد عقد وكالة الخليج للخدمات البحرية والجوية



جددت شركة «أكسس للرعاية الصحية» عقد الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم بوكالة الخليج للخدمات البحرية والجوية.

وأكد محمود شوقى، مدير فريق المبيعات فى الشركة، أن عدد المشتركين فى العقد حوالى 1400، لافتا إلى أن هناك مستويين للتغطية، الأول : وفيه يبلغ الحد الأقصى للتغطية السنوية للفرد 75 ألف جنيه، والثاني: ويبلغ فيه حجم التغطية للفرد 40 ألف جنيه.

وكشف عن أن العقد يغطى العلاج بالمستشفيات والعمليات الجراحية، وإجراء الفحوص التشخصيصية والمعملية بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل، بجانب متابعة الحمل وعمليات الولادة وكذلك تركيبات الأسنان وصرف الأدوية، ومراكز البصريات، وتغطية الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.

وأوضح أن شركته نجحت فى تجديد التغطية للعام الثانى عبر التفاوض المباشر فى ظل منافسة مع باقى شركات الرعاية الصحية، رافضا الكشف عن أسمائها.

وتعمل «أكسس للرعاية الصحية« فى نشاط تقديم خدمات الرعاية الصحية لصالح العملاء، وبالتعاون معهم فى تطوير برامج الرعاية الصحية، مع المتابعة المستمرة من قبل متخصصين فى النشاط الطبى، للحفاظ على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للعملاء وترشيد وتحديث التكلفة السنوية لعقود الرعاية الصحية السنوية، والحد من الهدر من خلال منع إساءة استخدام الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن أسس التسعير بشركته هى تحديد حجم ومعدل استخدمات كل عميل على حدة ومتوسط أسعار مقدمى الخدمات، بجانب معدل الخسائر مع إعادة تقييم العقود سنويا لتحديد السعر العادل مع تحمل العميل جزءا من التكلفة، بما يساهم فى ترشيد استخدام الخدمات.

وأكد أن الطلب على خدمات الرعاية الصحية فى مصر مرتفع، نظرا لرغبات أصحاب رأس المال فى الحفاظ على سلامة العاملين بالشركات والمصانع واستمرار الإنتاجية بنفس المستوى، والحفاظ على انتمائهم لمؤسساتهم عبر تقديم خدمات رعاية صحية عليهم وعلى أسرهم أحيانا كمزايا عينية للعاملين.