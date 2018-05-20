أكسس للرعاية الصحية تفوز بتغطية مطاعم بون ابيتى

المال ـ خاص:اقتنصت شركة أكسس للرعاية الصحية، عقد العاملين بمجموعة مطاعم بون ابيتى.وكشف محمود شوقى، مدير فريق المبيعات بالشركة، أن المشتركين فى العقد حوالى 850 مشتركاً، مشيراً إلى أنه يوجد مستويين للتغطية، الأولى بحد أقصى للتغطية السنوية للفرد، فى المستوى الأول، 50 ألف جنيه، والثانية 30 ألف جنيه.

المال ـ خاص:

اقتنصت شركة أكسس للرعاية الصحية، عقد العاملين بمجموعة مطاعم بون ابيتى.

وكشف محمود شوقى، مدير فريق المبيعات بالشركة، أن المشتركين فى العقد حوالى 850 مشتركاً، مشيراً إلى أنه يوجد مستويين للتغطية، الأولى بحد أقصى للتغطية السنوية للفرد، فى المستوى الأول، 50 ألف جنيه، والثانية 30 ألف جنيه.

وأضاف أن العقد يغطى العلاج بالمستشفيات والعمليات الجراحية، وكذلك إجراء الفحوص التشخصيصية والمعملية بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل، إلى جانب تركيبات الأسنان، وصرف الأدوية، ومراكز البصريات.

ويغطى العقد كذلك الأمراض المزمنة، وهى أي مرض لا يرجى شفائه، ويحتاج إلى علاج أكثر من 30 يوماً لعدم الدخول فى مضاعفات، ويتم التحويل من بند الأدوية إلى بند العلاج المزمن، ويشمل: تضخم واجهاد عضلة القلب – مرض الروماتويد وخشونة أوتآكل المفاصل وتآكل العظام – الانسكاب البللوري – تمدد الشعب الهوائية – الدرن الرئوي – مضاعفات تمدد أوردة المريء – التهاب وانسداد الأوعية الدموية – تضخم الغدة الليمفاوية – حساسية الصدر – تضخم البروستاتا – المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة الدموية – النزيف الرحمي أوالبولي المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة – التهاب القولون المزمن – حساسية العين غير الموسمية – مرض السكر ومضاعفاته – ارتفاع ضغط الدم – جفاف العين المستمر – تشحم الكبد–الأمفيزيما – خلل وظائف الغدة الدرقية أوجار الدرقية – قرحة المعدة والإثني عشر، وفتق الحجاب الحاجز، وارتجاع المريء – الالتهاب البريتوني – الالتهاب القزحي أوالهدبي المزمن – السدة الرئوية – التهاب الأعصاب – الارتكاريا المزمنة – ارتفاع أوانخفاض الدهون بالدم – الجلوكوما – مرض النقرس، كما يغطى الحالات السابقة للتعاقد: وهي الناشئة قبل تاريخ التعاقد وعلى سبيل المثال ( المرارة – الفتق الجراحي بأنواعه – عمليات زراعة العدسات – دوالي الساقين – جراحة الحصوات بأنواعها – الرباط الصليبي والغضروف).

كما يغطى الحالات الحرجة، وتعرف بأنها الحالات التى تهدد حياة الإنسان، وتكون محددة بدقة حتى أنها تغير نمط الحياة جذريا بعد استقرار الحالة، وتحتاج إلى ملاحظة وعناية دقيقة، ومنها الأزمة القلبية والجلطة بكافة أنواعها، وكذا عمليات القلب المفتوح، وقساطر القلب التشخيصية، وأيضا حروق الدرجة الثالثة، والالتهاب السحائى البكتيرى، والعناية المركزة، وجراحات شرايين القلب والأورطى والسرطان.

وكشف أن شركته متعاقدة مع شبكة طبية تتكون من 3000 مقدم خدمة على مستوى الجمهورية من مستشفيات وعيادات خارجية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وكذلك صيدليات وغيرها.