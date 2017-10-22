«أكسس» تفوز بالتغطية الطبية لموزعى «أورنج»

الشاذلي جمعة:فازت شركة «أكسس للرعاية الصحية» بعقد تقديم خدمات الرعاية الصحية لمجموعة موزعى ووكلاء شركة «أورنج – مصر» للتليفون المحمول.وقال الدكتور مصطفى فتحى، العضو المنتدب لـ«أكسس» إن الوثيقة تضم 700 مشترك، ويبلغ الحد الأقصى للتغطية السنوية للفرد 40 ألف

الشاذلي جمعة:

فازت شركة «أكسس للرعاية الصحية» بعقد تقديم خدمات الرعاية الصحية لمجموعة موزعى ووكلاء شركة «أورنج – مصر» للتليفون المحمول.

وقال الدكتور مصطفى فتحى، العضو المنتدب لـ«أكسس» إن الوثيقة تضم 700 مشترك، ويبلغ الحد الأقصى للتغطية السنوية للفرد 40 ألف جنيه، وهى تغطى الإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية، والكشف الطبى بالعيادات الخارجية المدرجة فى الشبكة الطبية، مشيرا إلى أن شركته تتعاقد مع شبكة طبية تتكون من 2600 مقدم خدمة على مستوى الجمهورية من مستشفيات وعيادات خارجية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وصيدليات وغيرها.

و أضاف أن العقد يغطى أيضا، إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل المتعاقد معها، بجانب صرف الأدوية وعلاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة وكذلك حالات الحمل والولادة، بجانب علاج الأسنان وتركيب النظارات.

وتعمل «أكسس» فى نشاط إدارة خدمات الرعاية الصحية لصالح العملاء وبالتعاون معهم فى تطوير برامج الرعاية الصحية لهم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتحليل البيانات والمعلومات مع المتابعة المستمرة من قبل متخصصين فى النشاط الطبى للحفاظ مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للعملاء وترشيد وتحديث التكلفة السنوية لعقود الرعاية الصحية السنوية، والحد من الإهدار من خلال منع إساءة استخدام الخدمات الطبية.

ولفت إلى أن شركته نجحت فى التعاقد مع عدد كبير من العملاء خلال السنوات السبع الماضية ومنها مجموعة شركات «أسمنت السويس» (أسمنت طرة، أسمنت السويس، أسمنت حلوان، والسويس للأكياس) وكذلك مصنع «كريستال عصفور» ومجموعة صيدليات العزبى، ومجموعة «ترافكو للسياحة» ووكلاء موزعين «أورنج للاتصالات» و«إرما للزيوت».