«أكسس» تطلق منصة مدفوعات إلكترونية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية

أعلنت شركة أكسس، منصة المدفوعات الإلكترونية لتمكين الشركات الصغيرة، بدء تفعيل خدماتها في السوق المصرية بالتعاون مع شركة فيزا، وذلك بعد حصولها على موافقة من البنك المركزي المصري لإطلاق محفظة أكسس باي (axisPay)، لتقدم بديلًا مصرفيًا رقميًا للشركات الصغيرة وموظفيها.



وتهدف أكسس، من خلال رقمنة كشوف المرتبات، إلى مساعدة ما يصل إلى 8 ملايين شركة صغيرة ومتناهية الصغر في إرسال رواتب إلى 20 مليون موظف على الفور؛ من خلال منصة أكسس على محفظة أكسس باي (axisPay) للموظفين، حيث تتمكن الشركات الصغيرة – عبر المنصة – من تنظيم مدفوعاتها رقميًا من خلال إرسال الرواتب، سداد المصروفات، إدارة السلف لموظفيهم والدفع لمورديهم إلى أي محفظة هاتف محمول في مصر لحظيًا.



محفظة شركة أكسس باي (axisPay)

وتمكِّن محفظة أكسس باي (axisPay) الموظفين من الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية، مثل إرسال الأموال وطلبها من أي محفظة هاتف محمول في مصر، دفع الفواتير، التسوق عبر الإنترنت باستخدام بطاقة فيزا الأون لاين، ورمز الاستجابة السريعة QR Code للدفع.



ومن جانبه، قال جاك ماركو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكسس، خلال الاحتفال بإطلاق خدمات الشركة: “تمثل الشركات الصغيرة العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري. ورغم ذلك، لا تزال أكثر من 50% من هذه الشركات لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، مما يجعلهم يعتمدون على النقد بشكل كبير، وهو ما يؤثر على قدرتهم على إدارة أعمالهم وتنميتها بشكل فعال”.



وأضاف: “نسعى للمساهمة في استراتيجية الشمول المالي للدولة من خلال تزويد الشركات الصغيرة ببديل مصرفي رقمي لإدارة أعمالهم وتنميتها، حيث بدأت

برقمنة كشوف المرتبات على محفظة الهاتف المحمول الحاصلة على موافقة من البنك المركزي المصري، حتى نصبح منصة مصرفية رقمية شاملة لجميع احتياجات الشركات الصغيرة”.



وفي ذات السياق، صرَّح هاني السنباطي، المؤسس المشارك والشريك المنتدب لصندوق سواري فينتشرز، وهو صندوق رائد لرأس المال الاستثماري يحظى بدعم من أكبر البنوك المصرية، وهو من أحد المستثمرين في شركة أكسس (axis)، قائلًا: “نؤمن بقدرة أكسس على دفع الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي حيث تتميز الشركة بفريق محترف من الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية يعملون على بناء منصة مدفوعات رقمية على مستوى عالمي للشركات الصغيرة. لذا يسعدنا أن نكون جزءً من رحلتهم وندعم رؤيتهم في تمكين ملايين الشركات الصغيرة في مصر وخارجها.”



استراتيجية فيزا وتعزيز المدفوعات الرقمية

وتعقيبًا على توقيع الشراكة بين شركتي أكسس وفيزا، قالت ملاك البابا، مدير عام شركة فيزا مصر: “تتمحور استراتيجيتنا في فيزا حول تمكين الأفراد من الوصول إلى حلول المدفوعات الرقمية المتطورة بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي أو وعيهم المالي أو وضعهم الاجتماعي، إذ يعد تسهيل الوصول جوهر عملنا في شركة فيزا من خلال تمكين حركة الأموال وتسهيلها للجميع في أي مكان”.



وأضافت: “ستتيح شراكتنا مع أكسس (axis) تجربة مستخدم متميزة لعملائنا عبر تمكينهم من إجراء مدفوعاتهم رقميًا والوصول إليها لحظيًا، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية العالمية المؤمنة للمدفوعات من فيزا وإمكاناتها المتطورة لمنع الاحتيال”.