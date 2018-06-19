«أكسس» تجدد عقد الرعاية الصحية للعاملين فى «بيراميدز تليكوم»

الشاذلى جمعة: جددت شركة «أكسس للرعاية الصحية» عقد التأمين الطبى للعاملين بشركة «بيراميدز تيلكوم» لخدمات الاتصالات. وقال محمود شوقى مدير فريق المبيعات فى «أكسس» إن شركته نجحت فى تجديد العقد للعام الثانى بعد منافسة مع عدد من شركات الرعاية الصحية الأخرى. وأ



الشاذلى جمعة:



جددت شركة «أكسس للرعاية الصحية» عقد التأمين الطبى للعاملين بشركة «بيراميدز تيلكوم» لخدمات الاتصالات.

وقال محمود شوقى مدير فريق المبيعات فى «أكسس» إن شركته نجحت فى تجديد العقد للعام الثانى بعد منافسة مع عدد من شركات الرعاية الصحية الأخرى.

وأشار إلى أن العقد يشمل 400 موظف، ويبلغ الحد الأقصى لتغطية الفرد سنويا 45 ألف جنيه، لافتا إلى أنه يغطى العلاج بالمستشفيات والعمليات الجراحية، وإجراء الفحوص التشخيصية والمعملية بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل، بجانب تركيبات الأسنان وصرف الأدوية ومراكز البصريات ومتابعة حالات الحمل والولادة.

ويغطى أيضا الأمراض المزمنة، وهى أى مرض لا يرجى الشفاء منه ويحتاج إلى علاج أكثر من 30 يومًا لعدم الدخول فى مضاعفات ويتم تحويل التغطية من بند الأدوية إلى بند العلاج المزمن، ويشمل تضخم وإجهاد عضلة القلب ومرض الروماتويد وخشونة أو تآكل المفاصل وتآكل العظام وغيرها.

و يغطى العقد أيضا الحالات الحرجة، وتعرف بأنها الحالات التى تهدد حياة الإنسان، وتكون محددة بدقة حتى أنها تغير نمط الحياة جذريا بعد استقرار الحالة على العلاج وتحتاج إلى ملاحظة وعناية دقيقة، ومنها الأزمة القلبية والجلطة بكل أنواعها وكذا عمليات القلب المفتوح وقساطر القلب التشخيصية وأيضا حروق الدرجة الثالثة، والالتهاب السحائى البكتيرى والعناية المركزة وجراحات شرايين القلب والأورطى والسرطان (العلاج الجراحى).

وكشف أن شركته متعاقدة مع شبكة طبية تتكون من 3000 جهة طبية على مستوى الجمهورية من مستشفيات، مثل مستشفى السعودى الألمانى والمستشفى الجوى ومجموعة مستشفيات كليوباترا كذلك وعيادات خارجية ومعامل تحاليل مثل معامل «ألفا» ومراكز أشعة وكذلك صيدليات وغيرها.