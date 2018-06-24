أكسبت تطرح حلولاً لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني للشركات

سهير محمد:طرحت شركة "أكسبت"، المتخصصة في الحلول الذكية، للشركات حلاً رقميًا واحدًا لقبول وسائل الدفع المختلفة مقابل الخدمات والسلع، التي يقدمونها، والتي تتضمن الدفع النقدي وعن طريق كروت الائتمان عند التسليم، والدفع عن طريق حافظة الموبايل، والدفع عن طريق أكشاك التحصيل، وكذلك الدفع بالبطاقات الائتما

سهير محمد:



طرحت شركة “أكسبت”، المتخصصة في الحلول الذكية، للشركات حلاً رقميًا واحدًا لقبول وسائل الدفع المختلفة مقابل الخدمات والسلع، التي يقدمونها، والتي تتضمن الدفع النقدي وعن طريق كروت الائتمان عند التسليم، والدفع عن طريق حافظة الموبايل، والدفع عن طريق أكشاك التحصيل، وكذلك الدفع بالبطاقات الائتمانية “أون لاين”، بتكاليف ثابتة، حيث أن الشركة لا تحاسب عملائها من الشركات والتجار إلا على كل عملية تتم مما يتيح للشركات ربط التكاليف بالعوائد، وإضافة إلى ذلك تخدم حلول “أكسبت” الشركات الأخرى مثل رواد الأعمال والشركات الصغيرة في تحصيل مدفوعاتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام التطبيقات الخاصة بذلك.



يأتى ذلك فى ظل مضي مصر قدمًا نحو التحوّل إلى مفهوم “الشمول المالي”، حيث أثبتت مصر نفسها خلال السنوات الماضية كسوق صاعد يساهم فيه الشركات والقطاعات المختلفة لتمهيد الطريق للنمو، في الوقت، الذي تعتبر فيه الحلول الرقمية أحد العناصر الضرورية في هذا النمو.



وأحد المفاتيح الرئيسيّة للحلول الرقمية هي حلول المدفوعات، فهي لا تساهم `فقط في نمو الأعمال والاقتصاد، ولكنها تعطي دفعة للشمول المالي، لدمج الفئات، التي ليس لديها أي حسابات بنكية وصغار تجار، حيث أثبتت الدراسات العالمية أن 16% من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على الحصول على تمويل في البلاد المتقدمة، بينما 25% من الشركات الكبرى في البلاد الناشئة تواجه نفس المشكلة، وكذلك 70% من الشركات، التي تديرها سيدات في الدول النامية.

وقال إسلام شوقي الرئيس التنفيذي و أحد مؤسسين شركة “أكسبت” إن الفكرة جاءت لمساعدة الشركات على الوصول إلى أقصى معدل نمو ممكن ولضمان كل عملية بيع تتم، وهذا عن طريق الوصول إلى كل القطاعات وإتاحة طرق دفع مختلفة للعملاء بتكلفة مقبولة.



أضاف شوقي أن “أكسبت” تقدّم لعملائها حلا موحداً تحصل به الشركات على إمكانية الوصول إلى كل وسائل الدفع المتاحة بدون الاحتياج إلى مصاريف للإنشاء والصيانة لهذه الحلول مما يساهم في تخفيض التكاليف الثابتة للشركات إلى أقصى حد ممكن.

وأكد شوقي أن “أكسبت” تطرح حل موحد يمكن تكييفه لنطاق وحجم أي شركة بهدف واحد هو تقوية الاقتصاد من خلال نمو الأعمال ودعم الدولة في دفعتها نحو الشمول المالي من خلال حلول يمكن تدريجها واستدامتها.



يشار إلى أن الشركة تهدف إلى ضم أكبر عدد من الشركات والتجار إلى قائمة المستفيدين من خدماتها عن طريق إتاحة حلول مختلفة للدفع إلى عملائهم مما يتيح لهم الدفع للمنتجات والخدمات المقدمة بالطرق التي تناسبهم.