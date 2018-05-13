أكسا وحسن علام يطرحان أول عقارات مؤمَّنة في مصر

مروة عبد النبىطرحت شركتي "أكسا" مصر، بالتعاون مع حسن علام العقارية، عقارات مؤمَّنة للمرة الأولى في السوق المصرية، بمشروع HAPTOWN بمستقبل سيتي لمشروعان "سيزونز"، و"بارك فيو" وغيرها، والذي يمتد على مساحة 250 فدانًا، ويضم ما يقارب 5 آلاف وحدة سكنية، تتنوع بين فيلات وشقق سكنية مصممة بطراز عالمي ت

مروة عبد النبى

طرحت شركتي “أكسا” مصر، بالتعاون مع حسن علام العقارية، عقارات مؤمَّنة للمرة الأولى في السوق المصرية، بمشروع HAPTOWN بمستقبل سيتي لمشروعان “سيزونز”، و”بارك فيو” وغيرها، والذي يمتد على مساحة 250 فدانًا، ويضم ما يقارب 5 آلاف وحدة سكنية، تتنوع بين فيلات وشقق سكنية مصممة بطراز عالمي تحت إشراف خبراء التصميم CRTKL و Alchemy.

وقال أحمد ناصف، العضو المنتدب لشركة “أكسا” للتأمين، إن هذه خطوة رائدة للتأمين في مصر باعتبارها أول من يقود دخول هذا النوع من التأمين في السوق المصرية بالتعاون بين أكسا وشركة حسن علام العقارية لأسباب عديدة، أهمها هو الرابط المشترك في وضع احتياجات العملاء على قائمة أولوياتها.

ولفت إلى أن “أكسا” هى المؤمِّن الحصري والأول لعقارات “HAPTOWN بمستقبل سيتي، كجزء من خطة التوزيع التي تسعى لها أكسا لخلق قنوات توزيع مبتكرة، تضمن سهولة وفاعلية وصول خدماتنا التأمينية للجميع.

وأضاف محمد مدحت علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام العقارية، أن التأمين على العقارات الخاصة بالمشروع تتجاوز فكرة تطوير مشروعات سكنية إلى تطوير نمط وأسلوب حياة أفضل، موضحًا وجود فرصة التعاون مع شركة “أكسا” لتوفير تأمين حصري لعقارات “HAPTOWN” بمستقبل سيتي لإتاحة تغطية تأمينية شاملة ومجانية لعقاراتهم تمتد لعام بدءًا من تسلمهم لوحداتهم.

وتابع حسن خليفة – الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للوساطة التأمينية: “إن دورنا كوسيط تأميني هو تعزيز فرص التعاون بين المستثمرين، وشركات التأمين”.

وأوضح أن نجاح الشراكة بين واحدتين من الرواد في مجاليهما، أكسا في التأمين، وحسن علام في التطوير العقاري، مؤشراً إيجابياً، لانتشار ثقافة التأمين ليس فقط لدى شركات الاستثمار العقاري في السوق.