أكسا والبنك التجاري الدولي يوقعان اتفاقية تأمين بنكي لمدة 5 سنوات

أعلنت شركة أكسا للتأمين مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر –عن توقيع اتفاقية تعاون مدتها 5 سنوات تتيح للشركة تقديم منتجات التأمينات العامة في 139 فرع من فروع البنك كمرحلة أولى، مع استهداف تقديمها في جميع الفروع خلال عام 2023.

تأتي هذه الاتفاقية لدعم الشراكة القوية والممتدة التي تجمع بين مجموعة شركات أكسا في مصر والبنك التجاري الدولي، حيث سبق لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر التوقيع على اتفاقية شراكة حصرية للتأمين البنكي مدتها عشر سنوات مع البنك، تقوم الشركة بموجبها بتقديم منتجات ووثائق تأمينات الحياة والادخار والتأمين الطبي لعملاء البنك، بينما تتيح هذه الاتفاقية لشركة أكسا للتأمين الاستفادة من المكانة المتميزة والتواجد الواسع للبنك التجاري الدولي في السوق المصري، مما يساعد المؤسستين على توفير أفضل الحلول المصرفية والتأمينية للعملاء في شتى أنحاء الجمهورية.

ومن خلال اتفاقية التعاون للتأمين البنكي الجديدة، ستقدم أكسا مجموعة من منتجاتها التأمينية لعملاء البنك التجاري الدولي، والتي تشمل التأمينات العامة كالتأمين على السيارات، والممتلكات والتأمين ضد الحوادث. وتتيح المنتجات والوثائق للعميل إمكانية الاختيار بين خطط Safe Home لحماية المنزل، وSafe Business لحماية أماكن العمل والأصول التجارية والإنتاجية، وAuto Go، وAuto Highline كخطط لتأمين السيارات.

وفي هذا السياق، أعرب أيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس الإدارة لشركة أكسا للتأمين مصر، عن فخره بعقد اتفاقية التعاون للتأمين البنكي الجديدة مع البنك التجاري الدولي، وعن ثقته التامة أن هذه الشراكة ستساعد البنك على الوصول لقاعدة عملاء أكبر عن طريق توفير شتى التغطيات من خلال جميع فروعه، مما يتماشى مع استراتيجية أكسا التي تسعى دائمًا لتوفير جميع التغطيات التأمينية التي تلبي احتياجات العملاء، ومن ثمّ يستطيع عملاء البنك حاليًا التأمين على كل ما يهمهم في زيارة واحدة.

وفي سياق متصل، صرح أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، أن هذه الشراكة قائمة على نقاط قوة المؤسستين، حيث إن بموجبها تتعاون مجموعة أكسا وهي واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم مع أكبر بنك قطاع خاص في مصر، كما أنها شراكة مبنية على أرضية مشتركة من المرجعيات والقيم التي تلاقت لخدمة العملاء المشتركين، بالإضافة إلى أنها تهدف لتقديم كافة الخدمات المالية التي قد يحتاجها العملاء في مكان واحد مما يسهل عليهم إدارة كافة شئونهم المالية.

وختم الرئيس التنفيذي تصريحه معربًا عن سعادته بالثقة الواضحة من مجموعة أكسا في الاقتصاد المصري، والاستثمارات الملحوظة التي قامت بها الشركة في مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، وأيضًا عن تطلعه إلى مزيد من هذه الإنجازات في المستقبل.

جدير بالذكر أن الإطلاق الرسمي لتلك الشراكة هو بمثابة اتفاق على الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والعمل على تحسين الحلول المبتكرة، كما أنها سوف تتيح لعملاء التجزئة المصرفية والعملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على أفضل الحلول التأمينية سواء منتجات التأمين على الحياة أو التأمين العام من خلال 139 فرع تابعين لـ CIB.