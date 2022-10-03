«أكسا» : ملتقى شرم الشيخ فرصة لتطوير قطاع التأمين

أكد أيمن قنديل رئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين فى مصر، أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين فرصة جديدة للتواصل واستعراض وجهات النظر العالمية حول تطوير قطاع التأمين.

وأضاف قنديل فى كلمته فى افتتاح فعاليات اليوم الأول لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين فى دورته الرابعة والذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين، والذى يعقد على مدار ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ.

وأشاد قنديل بجهود اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء.

ولفت إلى ضرورة زيادة دور قطاع التأمين فى الاستدامة والمحافظة على البيئة ، ودمج استراتيجية مع استراتيجيات قطاع التأمين.

واكد “قنديل” أهمية رفع مستوى المعرفة لدى المعيدين والعملاء وتطوير الخدمات.

وأشاد بدور الدولة فى تطوير البنية التحتية والإصلاح الهيكلى ودعم قطاع التأمين فى التحول الرقمى مما يعد فرصة كبيرة للقطاع فى تطوير المنتجات وزيادة المساهمة فى الناتج القومى الإجمالي للدولة.