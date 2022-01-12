«أكسا مصر» توقع اتفاقية للتأمين البنكي مع مصرف العربي الأفريقي الدولي

أعلنت أكسا مصر عن توقيعها اتفاقية للتأمين البنكي مدتها 5 سنوات مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والتي تقدم العديد من منتجات الحماية التأمينية الجديدة والمتميزة للعملاء، في إطار حرص البنك العربي الأفريقي الدولي على تقديم أفضل المنتجات والخدمات غير المصرفية ذات القيمة المضافة، والتي تتمتع بجودة عالية وتلبي كافة احتياجات عملائنا.

وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية، توفير ما يزيد عن 20 منتج تأميني من خلال شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر وشركة أكسا للتأمين لعملاء البنك العربي الأفريقي الدولي، بما يمنحهم منافذ مركزية متمثلة في عدد من فروع البنك، للحصول على محفظة منتجات متكاملة، بما في ذلك وثائق التأمين الطبي، والخطط المتنوعة لتأمينات الحياة والادخار وخطط الحماية المختلفة. تغطي الاتفاقية 42 فرع من فروع البنك العربي الأفريقي الدولي المحلية، بما يضمن توزيعًا لخدمات القيمة المضافة التي تقدمها الشركة.

من جانبه، قال أيمن قنديل -العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس الإدارة لشركة أكسا للتأمين إن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية أكسا في مصر للتوسع في السوق المصري من خلال الوصول لأكبر قاعدة من العملاء عبر قنوات توزيع جديدة، معتبرا ان البنك العربي الأفريقي الدولي من الرواد في القطاع المصرفي المصري، حيث تمكن من تحقيق نمو سريع خلال فترة قياسية، ونسعى سوياً للتركيز على تلبية احتياجات قاعدة عملاء البنك الواسعة بتوفير حلول أكسا التأمينية”.

صرح شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الأفريقي الدولي ان شركة اكسا لديها، تاريخها العالمي المشرف وسجل نجاحها في السوق المحلي، وذلك تماشيا مع المحاور الرئيسية لاستراتيجيتنا و هي وضع العملاء على رأس اهتماماتنا و تحقيق أداء مالي متوازن بحلول مبتكره و متطورة مع تقديم قيمة مضافة لمنتجاتنا المصرفية و غير المصرفية حيث سيوفر هذا التعاون باقة كبيرة و متنوعه من منتجات و خدمات الحماية التأمينية التي صممت خصيصا لتلبية احتياجات و متطلبات العملاء، و ذلك في اطار رؤية البنك نحو تحقيق نجاح ينعكس في المقام الأول على المجتمع الذي نعيش ونعمل فيه”.

وتعليقًا على هذه الاتفاقيات، أوضح عمر شلباية – عضو مجلس الإدارة لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر أن أكسا مصر تلتزم بالتوزيع الجغرافي العادل لخدماتها ومنتجاتها التأمينية في السوق المصري، وهو ما ستساعدنا هذه الشراكة على تحقيقه. إننا نرغب في إتاحة كافة قطاعات أعمالنا في جميع أنحاء مصر، بهدف تلبية كافة الخطط والاحتياجات المالية والتأمينية تحت سقف واحد. إنّ تقديم هذه الخدمات من خلال البنوك الشريكة يضيف عامل الراحة لعملائنا في الوصول لتغطية تأمينية بأسهل الطرق”.

وأضافت دينا زكري- رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك العربي الأفريقي الدولي: إن البرامج التأمينية التي يتيحها التعاون مع شركة أكسا مصر والتي تقدمها الشركة من خلال عدد من فروع البنك المنتشرة يتم اختيارها طبقاً لكثافة العملاء في تلك الفروع بحيث تتضمن برامج مصممة خصيصاً للعملاء لمساعدتهم على وضع خططهم المستقبلية التي يتم من خلالها اتباع إجراءات ميسرة على العملاء كما تتيح المرونة في تقديم الخدمة طبقاً لاختيارات العملاء التي تتحدد استناداً إلى احتياجاته وخططه المستقبلية كما نسعى من خلال التعاون مع اكسا مصر إلى تحقيق أهدافنا واستراتيجيتنا ومواصلة جهودنا المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا مما يتماشى مع أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة والمصرفية والغير مصرفية التي تلائم عملاءنا وتوفر لهم سبل الراحة وتفتح لهم مجالاً لتلبية تطلعاتهم المختلفة وتمكنهم من الاستفادة من المزيد من الخدمات.