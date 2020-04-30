«أكسا مصر» تقدم عدة خدمات استثنائية للاهتمام بعملائها

أعلنت أكسا عن اتخاذها مجموعة من المبادرات تهدف إلى حماية عملائها ودعم العاملين بقطاع الرعاية الصحية وتعزيز الجهود المجتمعية لمواجهة تحدي وباء كورونا.

تعرف على طرق مكافحة مجموعة أكسا لفيروس كورونا

وقد قامت أكسا بتطوير خدمات الرعاية الصحية المُقدمة لعملائها لتواكب الظروف الراهنة عن طريق إتاحة خدمات صحية منزلية واستشارات طبية عبر التليفون.

وذلك إلى جانب التعاون مع مختلف الجهات المعنية للمساعدة في مواجهة تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة.

أكسا تتيح الدعم لعملاء الطبي عن بُعد عبر تطبيق MyAXA

وتعد أكسا هي أول من قام بتقديم خدمات الاستشارات الطبية المجانية عبر التليفون على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (16363) لقاعدة عملائها بالكامل، والتي ستظل متاحة لجميع عملائها حتى نهاية يونيو المقبل بما يتيح للمرضى الحصول على الاستشارات الطبية التي يحتاجونها دون الاضطرار إلى مغادرة المنزل.

وقال أيمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة “رسالتنا الأساسية الآن التي نؤمن بها ونعمل على أساسها هي (صحتك بالدنيا، خليك في البيت).

وأشار قنديل إلى استعداد شركته بالكامل منذ بداية انتشار وباء كورونا لمواجهة تحديين رئيسيين وهما حالة الطوارئ الصحية.

جميع الخدمات متاحة لحماية عملائنا تحت شعار خليك فى البيت

والتي تم التهيئة لها عن طريق وضع خطة لحماية موظفى الشركة وعملائها وتداعيات الأزمة اجتماعيًا من خلال مساعدة أكسا للسلطات في مجال الصحة على احتواء آثار فيروس كورونا على المجتمع بصفة عامة.”

وتتضمن المزايا المتاحة لعملاء التأمين الطبي فى أكسا كجزء من وثيقتهم والتي تساعدهم الآن أكثر من أي وقت مضى على مواكبة الظروف الحالية التي تتطلب البقاء في المنزل، استخدام تطبيق MyAXA والذي يتيح التواصل بمكالمة فيديو مع طبيب أو الحصول على استشارات طبية عبر التليفون بالإضافة إلى توافر خدمة توصيل الدواء حتى باب المنزل من خلال التطبيق.

وأضاف أحمد ناصف، العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر “إن دورنا كشركة تأمين وعضو فعال في المجتمع يدفعنا للالتزام بتطوير خدمات رائدة في مجال التأمين وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على عدة مستويات، إضافة إلى تقديم دعم مجتمعي شامل يتوافق مع الجهود التي تبذلها السلطات”. أحمد ناصف العضو المنتدب لأكسا للتأمين

وأوضح أن أكسا استفادت أيضًا من شبكتها الواسعة التي تشمل شركاء مميزين من مقدمي الخدمات الطبية لإتاحة الكشف المنزلي، ولإجراء فحوصات وخدمات تحاليل للعملاء في المنزل.

وأوضح ناصف أنه استكمالاً لحزمة التدابير والإجراءات التي تتخذها الشركة لحماية عملائها ودعما لشعارها “صحتك بالدنيا، خليك بالبيت” أطلقت خدمة مُبسطة وفريدة من نوعها تتيح لعملاء التأمين الطبي وتأمين السيارات تقديم مطالباتهم عبر الإنترنت.