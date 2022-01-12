«أكسا مصر» تسدد 221 مليون جنيه تعويضات متعلقة بـ«كورونا»‎‎

التعويضات مسدَّدة لحالات وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك مطالبات تأمين طبي خاصة بالفيروس، وذلك منذ ظهور هذه الجائحة بمصر وحتى الآن.

كشف أيمن قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين، والعضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، عن سداد الشركتين إجمالي تعويضات بقيمة 221 مليون جنيه لتسوية عدد من المطالبات خاصة بجائحة كورونا. وأوضح قنديل، على هامش توقيع الشركة عقد شراكة، اليوم، مع البنك العربي الأفريقي الدولي، أن هذه التعويضات مسدَّدة لحالات وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك مطالبات تأمين طبي خاصة بالفيروس، وذلك منذ ظهور هذه الجائحة بمصر وحتى الآن.

وأضاف أن الشركة تلتزم بالإيفاء بسداد التعويضات المستحقة لعملائها ولا سيما في ظل الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى إجمالي التعويضات المسددة لعملاء الشركتين ارتفع بمعدل 72% بنهاية العام الماضي، مقارنة بالمسدَّد خلال 2018.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت، العام الماضي، أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق كانت ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمَّن عليهم- حاملي الوثائق التأمينية- بصورة كاملة وذلك وفقًا لتعاقداتها مع المستشفيات.

وأضافت أن باقي شركات التأمين المستحوذة على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطي وثائقهم التأمينية الأوبئة- بعد مراجعة الهيئة موقفها- أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمَّن عليهم)،

وسداد تكاليف متطلبات التشخيص؛ حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء- حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم- بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.