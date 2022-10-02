أكسا مصر ترعى ملتقى شرم الشيخ للتأمين فى نسخته الرابعة

أعلنت شركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر – عن رعايتها للنسخة الـرابعة من ملتقى شرم الشيخ السنوى للتأمين وإعادة التأمين، والمقرر انعقاده فى الفترة من 2 وحتى 4 أكتوبر 2022، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية.

كشف أيمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر أن رعاية شركته للملتقى تأتى فى إطار تبنيها لاستراتيجية التأمين المستدام ودعمها وتطويرها الدائم لقطاع التأمين فى مصر.

وأضاف قنديل أن رعاية هذا الملتقى العالمى والمشاركة فيه هو ترسيخ لدور شركته الفعال فى تنمية قطاع التأمين فى مصر، لافتا إلى أنه يعد فرصة جيدة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات العالمية لتطوير الصناعة.

وأشار إلى أن شركته منذ بداية عملها فى السوق المصرى منذ أكثر من سبع سنوات مدعومة بخبرة المجموعة الأم التى تمتد لأكثر من 200 سنة ، وهى تحرص على تفعيل دورها كمستثمر مسئول لتطوير قطاع التأمين ونقل الخبرات العالمية تأكيدا لدورها الفعال على المستوى المحلي.

وكشف أن هذه المشاركة والرعاية لفعاليات الملتقى تعد جزءًا اصيلاً من استراتيجيتها التى ترتكز على الالتزام بدمج الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة فى أعمالها، وأشار إلى عمل شركته على تطبيق هذه الممارسات من خلال العديد من البرامج والمبادرات على رأسها مؤشر “أكسا للتقدم” الذى يعمل على قياس تقدمهاويعزز تأثير استراتيجيتها المستدامة، إذ تضع خطة سنوية فى السوق المحلية من أجل تحقيق الاستدامة بين العاملين بها وشركاء النجاح من خارجها.

وأكد رئيس مجلس إدارة «أكسا» فى مصر أنه على المستوى الداخلي، تتضمن جهود شركته العديد من المحاور على رأسها العمل على توفير الطاقة من خلال استخدام الأجهزة والاضاءة الموفرة للطاقة، والمساهمة فى الحد من استخدام البلاستيك داخل الشركة والاعتماد على المنتجات القابلة لإعادة التدوير. بالإضافة إلى الشراكة مع مؤسسة Up-Fuse لإعادة التدوير.

وأعرب عن حرصه على تمكين موظفى شركته من خلال تنظيم ورش عمل للتدريب على كيفية تطبيق ممارسات بيئية.

واستعرض جهود الشركة فى مصر فى تقليل إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إذ تتبع سياسة العمل من المنزل للموظفين لتقليل تنقلاتهم اليومية وتبسط العمليات الداخلية لتقليل الفاقد الورقى وتوفير أكثر من 215 ألف ورقة فى عام 2021.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشركة إلى تقليل البصمة الكربونية بنسبة %20 بحلول عام 2025، وتدريب جميع العاملين على قضايا المناخ من خلال أكاديمية “أكسا للمناخ” بحلول عام 2023، فضلا عن تعزيز حصة المنتجات التأمينية ذات الأثر الإيجابى على البيئة من خلال الضمانات أو الخدمات المقدمة.

وأشار قنديل إلى أنه بالنسبة لممارسات الاستدامة خارج الشركة، فهى تهتم بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية لعملاء وشركاء النجاح والجمهور عن القضايا البيئية من خلال تنظيم العديد من الأنشطة.

واستشهد بما يعكس اهتمام شركة أكسا بالحد من المخاطر الناشئة على المستوى المحلي، وهو وضعها قائمة للصناعات المحظورة بسبب ضررها البيئى.

ولفت إلى أن شركته قد أقامت العام الجارى منفذ عرض فى الساحل الشمالى لنشر الوعى حول الاستدامة البيئية وتشجيع العائلات لتجميع نفايات البلاستيك على الشاطئ تحت عنوان «صيف Safe» أو صيف آمن للعام الثانى على التوالي، لإعادة تدوير البلاستيك فى الساحل الشمالى خلال فترة الصيف والتى من خلالها استطاعت تجميع أكثر من 3 طن من المخلفات البلاستيكية وغيرها للحفاظ على الحياة البحرية.

تنعقد هذه النسخة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين تحت عنوان «نحو آفاق جديدة فى سوق التأمين»، بحضور وزارى، إلى جانب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وكبرى شركات التأمين ونخبة من خبراء القطاع حول العالم.

ومن المقرر أن تشهد إحدى جلسات الملتقى مناقشة التأمين المستدام والطريق إلى COP27، بالإضافة الى إمكانية دعم قطاع التأمين لخطط مواجهة تغير المناخ.