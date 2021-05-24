«أكسا للتأمين مصر» تطلق خدماتها من خلال أبليكيشن «برنجى» عبر المحمول

أعلنت شركة “أكسا” للتأمين مصر الرائدة في مجال خدمات التأمين، وشركة “برنجي”، المتخصصة في خدمات التكنولوجيا المالية وصاحبة أول تطبيق محمول لخدمات التأمين الرقمي بمصر، الشراكة في إطلاق خدمات تأمين السيارات المقدمة من أكسا من خلال تطبيق “برنجي”.

يعطي تطبيق برنجي المستخدم التحكم الكامل في عملية الحصول على تأمين السيارة بطريقةٍ هي الأولى من نوعها في سوق التأمين المصرية، كما يقدم تجربة سهلة لكل أصحاب السيارات ليكون تأمين السيارة في متناول الجميع من خلال المحمول.

تأمين السيارة الزيرو دون معاينة عبر التطبيق

وذلك حيث تمكِّن تلك الخدمة عبر تطبيق “برنجي” جميع العملاء من إدخال بيانات السيارة والحصول على عرض سعر لحظي يتناسب مع احتياجاته في حالة السيارة الجديدة (غير مرخصة).

ويستطيع العميل طلب الحصول على وثيقة تأمين دون الحاجة لمعاينة السيارة، وذلك بتصويرها من خلال التطبيق، ودفع قيمة قسط التأمين بأيٍّ من كروت الائتمان أو الخصم المباشر بطريقة آمنة.

أما في حالة السيارة المستعملة (المرخصة) فيتم إرسال خبير لمعاينة السيارة، ثم يقوم العميل بالدفع من خلال التطبيق بعد الموافقة على تقرير المعاينة، ويتم إصدار الوثيقة من خلال شركة التأمين، وتُرسل للعميل بشكل ورقى من خلال البريد السريع، فضلًا عن حصول العميل على نسخة رقمية منها مع إمكانية طباعتها أو تخزينها للرجوع إليها في أي وقت.

ولفت إلى أن كل ذلك بشكل رقمي كامل من خلال التطبيق، مع توفير آلية لتقديم طلب التعويض من خلال التطبيق أيضًا.

برنجى يتيح الرد على الأسئلة من خلال الروبوت الخاص به

يتم ذلك بمساعدة روبوت آلي (chatbot) ومن خلال واجهة متطورة صُمّمت خصيصى لتسهل على العملاء الاختيار بين أنواع التأمين المختلفة ومعرفة الشروط والأحكام بشكل كامل بسهولة ويسر من خلال خطوات بسيطة وفي دقائق قليلة، وبذلك يتم الحصول على التغطية التأمينية بشكل بسيط وسريع.

“نفخر بكوننا من أوائل الشركات التي تقوم بتلك المبادرة، حيث نسعى دائمًا في أكسا لتقديم حلول مبتكرة تساعد على التوسع في شبكة التوزيع لتوفير خدماتنا التأمينية للعملاء.

ونؤمن بأنه “من خلال الشراكات التي تدعم التأمين والابتكار معًا، نسهم في توفير الحماية لكل ما هو مهم بأسهل وأسرع السبل للمصريين”، كما قال أحمد ناصف، العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر.

قطاع التأمين ينطلق نحوالتحول الرقمى وتقليص الخدمات التقليدية

وصرح أحمد أسامة، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة برنجي، قائلًا “نحن فخورون بالتعاون مع شركة عريقة مثل “أكسا للتأمين مصر” وسعداء بثقتهم ومشاركتنا الرؤية تجاه التحول الرقمي لخدمات التأمين، ونتطلع للعمل سويًّا لتحقيق طموح العملاء وتحويل العديد من الخدمات التقليدية إلى خدمات رقمية لحظية في متناول يد العميل من خلال هاتفه المحمول”.

تم إطلاق تطبيق برنجي في 2021، ويشمل التطبيق بعض خدمات التأمين الأساسية التي تستهدف فئات عريضة من العملاء في المجتمع المصري، وحمايتهم من مخاطر عديدة، وتمكينهم من تخطّي أزمات كبيرة بطريقة آمنة،

التطبيق متاح لهواتف الأندرويد والآي فون

وأضاف أن تأمين السيارات بالشراكة مع “أكسا للتأمين مصر” يعد أحدث إضافة إلى تطبيق برنجي. كما تعمل برنجي في الفترة المقبلة على زيادة خدمات التأمين المتاحة من خلال التطبيق لتشمل خدمات أخرى ترى أنها سيكون لها دور كبير في حماية وتأمين العملاء في السوق المصرية الكبيرة.

تقدم برنجي الرقمية لوساطة التأمين الخدمات التأمينية بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وبالتعاون مع شركة أكسا للتأمين مصر، بالإضافة إلى أن تطبيق برنجي متاح للتحميل من خلال متاجر التطبيقات لهواتف أندرويد وآي فون.