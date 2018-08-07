«أكسا للتأمين- مصر» ترفع رأسمالها المدفوع إلى 196 مليون جنيه

ممولة من المساهمين وحصة إثنين منهم 3 ألاف جنيه مصادر-الشركة تتقدم بطلب للرقابة المالية لضخ 80 مليونا أخريكتب- ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبى: رفعت شركة أكسا للتأمين – مصر، العاملة فى نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات، رأسمالها المدفوع إلى 196 مليون جنيه، مقابل 120 مليون جنيه،

ممولة من المساهمين وحصة إثنين منهم 3 ألاف جنيه

مصادر-الشركة تتقدم بطلب للرقابة المالية لضخ 80 مليونا أخري

كتب- ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبى:



رفعت شركة أكسا للتأمين – مصر، العاملة فى نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات، رأسمالها المدفوع إلى 196 مليون جنيه، مقابل 120 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 76 مليون جنيه ممولة من المساهمين.

ويتوزع رأس المال المدفوع على 1.96 مليون سهم، قيمة كل منها 100 جنيه، ويصل رأس المال المرخص به 600 مليون جنيه.

ويضم هيكل ملكية “أكسا للتأمين مصر” 3 مساهمين ، هم أكسا إيجبت للإستثمار وتستحوذ منفردة علي 99.9978%، بقيمة 195.997 مليون جنيه، مقابل 0.0022% موزعة مناصفة بين كل من “أكسا مديتارنين هولدينج اس .ايه . يو AXA MEDITERANEAN HOLDING S.A.U” و”أكسا مدلا اي تي أند لوكال سابورت سيرفيز اس .ايه . يو MEDLAIT &LOCAL SUPPORT SERVICES S.U.E” الاسبانيتين ، وتصل قيمة مساهمتهما 3 الاف جنيه ، مناصفة فيما بينهما بقيمة 1500 جنيه لكل منهم.

من ناحية أخري، أكدت مصادر لـ «المال» أن أكسا للتأمين- مصر، تقدمت بطلب رسمى للهيئة العامة للرقابة المالية، للموافقة على ضخ 80 مليون جنيه جديدة فى قاعدتها الرأسمالية، لترتفع من 196 إلى 276 مليون جنيه.

وقال مسئول بارز، إن الزيادات الجديدة فى رأس المال، تستهدف خدمة التوسعات المستقبلية على المستوى الجغرافى، من خلال التوسع فى إنشاء فروع فى المحافظات، لتحقيق خطة النمو المستهدفة على مستوى حصيلة الأقساط، من خلال طرح المنتجات الجديدة التى تستهدف تلبية شرائح المجتمع المختلفة.

وقال أحمد ناصف، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات سابقة للمال، إن أكسا لتأمين الممتلكات تسعى لاقتحام فرعى تأمينات البترول والطيران، من خلال توفير التغطيات الملائمة لهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن شركته تسعى لابتكار الحلول المرتبطة باحتياجات العملاء، من خلال المنتجات الجديدة أو تطويرالقائمة، وكذلك الخدمات التى يتم توفيرها بعد عمليات الإصدار، إضافة إلى قنوات التوزيع فى خطوة استباقية تستهدف تجويد الخدمة على جميع مستوياتها.