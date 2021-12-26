أكسا للتأمين مصر تحصد جائزتين

أعلنت شركة أكسا للتأمين مصر عن حصولها على جائزتي “الحملة التسويقية الأكثر ابتكارًا” شركة التأمين الأسرع نموًا لعام 2021 من قبل 2021 The Global Economics .

وقال اكسا في بيان صحفى اليوم، أن الفوز بالجائزتين الخاصتين بالتسويق المبتكر والنمو السريع استند على عدة عناصر ابرزها تطوير آليات وقنوات البيع والتوزيع لمنتجات الشركة المختلفة التى كانت تلبى احتياجات العملاء

حيث شملت هذه القنوات كلاً من شركات الوساطة والأفراد والتي زادت من 10 شركات و50 فردًا في عام 2016 إلى 25 شركة و200 فرد في عام 2020؛

بجانب فريق المبيعات والمكون من 80 شخصًا من ذوي الخبرة ومتخصصي المبيعات المؤهلين، كما تضم قنوات البيع المباشر من خلال مستشاري التأمين في مصر.

الشركة لديها اتفاقين تامين بنكى حاليا

وتمتلك الشركة أيضًا شبكات تأمين مصرفي عبر شراكتها مع بنوك مثل البنك التجاري الدولي (CIB) ، والبنك الأهلي المتحد (AUB Egypt) ، ضمن مجموعة واسعة النطاق من شبكات في جميع أنحاء مصر.

وحققت أكسا مصر نمو 36% في المبيعات على أساس سنوي، شاملاً نموًا هائلاً على أساس سنوي بنسبة 60% في الممتلكات والحوادث والمسئوليات، اعتبارًا من ديسمبر 2020 ونموا بالتأمين الطبي بنسبة 96% على أساس سنوي، وكذلك نمو بنسبة 21% على أساس سنوي في التأمين على الحياة.

نجاح مخاطبة ايدولويجيات المصريين من خلال حملة امن تطمن التسويقية

ومن المعروف أن أكسا اطلقت حملة تسويقية تحت اسم “أمّن، تطمن” والتي استمرت 6 أسابيع خلال مارس 2021؛

وكانت تهدف الحملة تعريف أكسا مصر على سياسة المكان الواحد الشاملة لتكون الوجهة الواحدة لجميع احتياجات التأمين للعملاء المصريين؛

كما تضمنت حملة الحماية مفهومًا مباشرًا ومبدعًا، وهو مألوف جدا في المجتمع المصري.

وسعت الشركة جاهدة لحماية مصالح العملاء على أساس الأيديولوجيات المصرية الرشيدة التي تنبع من ثقافة الوقاية.

كما نفذت خطة تسويق تشمل جميع نقاط الاتصال التي يمكن تصورها من قبل شركة أكسا مصر مع الاستفادة من القنوات المتعددة للتواصل مثل التنشيط الرقمي والتلفزيوني والتفعيل على الأرض والإعلانات، لتتماشى مع سلوك الجمهور على القنوات المتنوعة من خلال استكمال حملة إعلانية مع ترويج هادف.