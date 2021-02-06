«أكسا» للتأمين تعلن استراتيجيتها الذكية للعمل عن بُعد فى جميع أنحاء العالم

وأكدت شركة أكسا للتأمين أنه سوف يتم نشر هذه المبادئ بحلول 2023، وسيتم تطبيقها نهاية هذا العام في الكيانات الرئيسية التي توظف أكثر من 70%

أعلنت شركة أكسا للتأمين عن توسيع استراتيجية عملها الذكية لتشمل جميع وحداتها وفروعها في جميع أنحاء العالم، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنفيذ طريقة عمل مختلطة ، تجمع بين العمل عن بعد والحضور المكتبي من خلال تمكين الموظفين على أساس تطوعي من العمل عن بُعد لمدة يومين كدليل عام.

أكسا للتأمين تنشر هذه المبادى فى 2023

وأكدت شركة أكسا للتأمين، أنه سوف يتم نشر هذه المبادئ بحلول 2023، وسيتم تطبيقها نهاية هذا العام في الكيانات الرئيسية التي توظف أكثر من 70% من موظفي الشركة، وسيشمل البرنامج إدارة التغيير وتدابير التدريب ، وتكييف مساحات العمل وتوفير معدات تكنولوجيا المعلومات.

وسيتم إيلاء اهتمام خاص لاستقلالية ومسؤولية الفرق، وتماسك ورفاهية الموظفين، ولن يمنع العمل الذكي الموظفين المؤهلين من العمل بدوام كامل في المكتب إذا كانوا يريدون ذلك أو يحتاجون إليه اعتمادًا على خصوصية عملهم.

يعتمد هذا القرار على التنفيذ الناجح للعمل عن بعد – حيث يعمل 38٪ من الموظفين بانتظام من المنزل قبل الأزمة ، و 90٪ منهم يرغبون في زيادة ممارسة العمل عن بُعد في المستقبل – بالإضافة إلى الخبرة المكتسبة خلال الأزمة الصحية لجائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” ، التي تضمن خلالها العمل الكامل عن بعد استمرارية التشغيل.

جائحة كورونا نقطة تحول فى القطاع

وكشفت كريمة سيلفينت رئيس قسم الموارد البشرية بالشركة، أن جائحة كوفيد -19 تمثل نقطة تحول في أساليب عمل الشركة، وأتاحت الاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي لدى الشركة إمكانية اللجوء على نطاق واسع إلى العمل عن بعد خلال الأزمة ، مما أكد مرونة الشركة في سياق غير مسبوق،علاوة على ذلك ، أكدت هذه الأزمة على أهمية وجود أماكن يمكن فيها الالتقاء والعمل معًا.

وأضافت أنه من خلال توسيع استراتيجية العمل الذكية الخاصة بالشركة ، تريد الشركة تكييف نفسها مع حقبة ما بعد فيروس كورونا “كوفيد-19” ، وتقدم لموظفيها إطارًا متوازنًا يجمع بين مرونة العمل عن بُعد ، مع الحفاظ على المكتب كمرساة مهمة للتفاعلات الاجتماعية وبناء المجتمع، وهذه خطوة جديدة في طموح الشركة العام بأن تصبح واحدة من أفضل الشركات التي يتم العمل بها.