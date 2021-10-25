أكسا للتأمين تعتزم استثمار 1.5 مليار يورو لدعم التنوع البيولوجى والحد من انبعاثات الكربون

وكشفت أكسا للتأمين العالمية أنه لحماية هذه النظم البيئية ، ستستثمر الشركة 1.5 مليار يورو لدعم الإدارة المستدامة للغابات ، بما في ذلك 500 مليون يورو.

أعلنت شركة أكسا للتأمين عن التزامات جديدة للحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال تنفيذ خطة لمكافحة تدهور النظم البيئية للغابات، وكشفت الشركة أنه تعد إزالة الغابات أحد الأسباب الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي وانبعاثات الكربون، بل إنه يمثل خسارة مزدوجة للمناخ لأن الغابات هي أكبر المساهمين في احتجاز الكربون.

أكسا توجه 500 مليون يورو للدول الناشئة

وكشفت أكسا للتأمين العالمية عن أنه لحماية هذه النظم البيئية ، ستستثمر الشركة 1.5 مليار يورو لدعم الإدارة المستدامة للغابات ، بما في ذلك 500 مليون يورو في مشاريع في البلدان الناشئة، ما يتيح تجميع 25 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام.

والمجموعة لديها حاليا أكثر من 60.000 هكتار من الغابات في محفظتها ،وكلها معتمدة من قبل برنامج المصادقة على اعتماد الغابات أو مجلس رعاية الغابات، تعد الشركة لاعبًا نشطًا في إدارة الغابات المستدامة ،وستعمل المجموعة أيضًا على تعزيز متطلبات الاستثمار والتأمين في الأنشطة التي تساهم بشكل فعال في إزالة الغابات، سوف يتعلق ذلك بإنتاج فول الصويا وزيت النخيل والأخشاب وتربية الماشية في المناطق التي تساهم فيها هذه الأنشطة بقوة في إزالة الغابات.

وأشارت المجموعة إلى أنه علاوة على ذلك، تنضم المجموعة إلى مبادرة مواقع التراث العالمي، التي أطلقتها مبادئ الأمم المتحدة للتأمين المستدام والصندوق العالمي للطبيعة ، وستنفذ استثناءات محددة على أنشطة التأمين الخاصة بها لحماية محميات التنوع البيولوجي الرئيسية التي حددتها اليونسكو، نصف هذه المواقع المنتشرة في 110 دول، معترف بها كنقاط ساخنة للتنوع البيولوجي، وتلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من الكوارث الطبيعية.

جهود الشركة فى دعم التنوع البيولوجى

تمثل الغابات 80٪ من التنوع البيولوجي للأرض وتلعب دورًا أساسيًا في مكافحة تغير المناخ، وكانت المجموعة رائدة في الصناعة المالية من خلال تبني قيود في عام 2013 على عمليات زيت النخيل غير المستدامة لحماية النظم البيئية المجهدة. في مواجهة حالة الطوارئ المناخية ، وقبل مؤتمر COP26 ، قامت الشركة بتوسيع التزاماتها والإعلان عن تدابير جديدة لمكافحة إزالة الغابات وحماية النظم البيئية للغابات والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأكدت الشركة أنه سوف تواصل التزامها المستمر بالحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال عملها كعضو مؤسس في فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، وستلعب هذه المبادرة دورًا رئيسيًا في تطوير إطار إعداد التقارير الذي سيمكن المؤسسات المالية من تحديد وتحليل الأنشطة الاقتصادية التي لها تأثير مادي مباشر وغير مباشر على التنوع البيولوجي.