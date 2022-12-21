«أكسا للتأمين» تسدد 4.1 مليار جنيه تعويضات بنهاية العام المالي الماضي

أعلنت مجموعة شركات أكسا في مصر عن نتائج أعمالها للعام المالي 2022/2021 مع استمرار تسجيل معدلات نمو إيجابية وتحقيق إيرادات أعلى من المستهدفة، وسددت إجمالي تعويضات لعملائها بقيمة تخطت 4.1 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/ 2021، حيث أعلنت الشركة عن سداد تعويضات بنحو 3.2 مليار جنيه مصري، بينما سددت تعويضات بقيمة حوالى 0.9 مليار جنيه مصري عن نفس العام المالي.

262 مليون جنيه فائض نشاط تأميني للمجموعة في مصر

وأعلنت المجموعة عن بلوغ فائض النشاط التأميني 262 مليون جنيه مصري، حيث سجلت شركة أكسا لتأمينات الحياة فائض نشاط بقيمة بلغت نحو 173 مليون جنيه مصري، بينما سجلت فائض نشاط بقيمة 89 مليون جنيه مصري.

وبلغت حقوق حملة الوثائق 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 2022/2021 لشركات أكسا في مصر، حيث سجلت 9.3 مليار جنيه لحقوق حملة الوثائق، بينما سجلت الشركة ما يقرب من 700 مليون جنيه لنفس العام، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجيتها في السوق المصرية على مدار 7 سنوات والتي تهدف إلى توفير جميع المنتجات التأمينية لعملائها في جميع فروع الأعمال عبر قنوات تسويق وتوزيع مبتكرة لتلبية احتياجاتهم.

أكسا للتأمين

نجحت مجموعة أكسا متمثلة في شركتي “أكسا لتأمينات الحياة” و”أكسا للتأمين” في تحقيق إجمالي محفظة أقساط بقيمة بلغت نحو 5.1 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2021، حيث حققت شركة أكسا لتأمينات الحياة أقساط بنحو 4 مليار جنيه مصري، بينما حققت شركة أكسا للتأمين أقساط بقيمة 1.1 مليار جنيه مصري.

30% نمو مستهدف للشركة العام الجارى

تعزيزا لدورها في سوق التأمين المصري، نجحت شركة أكسا لتأمينات الحياة في طرح منتجات حماية جديدة في بداية 2022، والتي من شأنها توفير الحماية الشاملة للعملاء. وتستهدف شركات أكسا في مصر تحقيق نسبة نمو 30% بمحفظة أقساطها خلال العام المالي 2023/2022 مع التركيز على الابتكار في المنتجات والسعي نحو سبل التحول الرقمي في قطاع التأمين لتقديم خدمات فريدة لعملائها في مصر والبالغ عددهم أكثر من 2.1 مليون عميل في نهاية 2022.

كشف أيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر، عن سعادته بنجاح المجموعة في التوسع في السوق المصري وتطوير أنشطتها، وأكد على هدف المجموعة لاستكمال استثماراتها في مصر والتوسع على نفس النهج الاستراتيجي بمبدأ “الشباك الواحد”، في إطار التزامها بدعم قطاع التأمين في مصر وتعزيز ثقة عملائها وشركائها في قدراتها التأمينية.

قنديل: أكسا للتأمين تتحول إلى شريك لعملائها

وأكد على حرص المجموعة فى مصر على تفعيل دورها كمستثمر مسؤول في قطاع التأمين من خلال رؤية واضحة للتحول من مجرد “دافع” للمطالبات إلى أن تصبح “شريكًا” لعملائها، كما تسعى لتحقيق هدف التوسع من خلال عقد شراكات مبتكرة مع مختلف القطاعات لتوفير جميع التغطيات التأمينية وتقديم أكثر من 40 منتج إلى شرائح أكبر من العملاء لزيادة الوعي بمفهوم الحماية.

وتنفيذًا لهدفها في التوسع، شهدت 2022 الكثير من الشراكات الاستراتيجية حيث وقعت أكسا في شراكة تعتبر الأولى من نوعها مع البريد المصري وشركة البريد للاستثمار الذراع الاستثمارية للبريد المصري، بهدف دراسة إنشاء أول شركة تأمين متناهية الصغر على أن تبدأ نشاطها عقب صدور قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته في مجلس النواب.

كما واصلت الشركتان تنفيذ خططهما التوسعية وتحقيق استراتيجيتهما من خلال عقد مجموعة من الشراكات الاستراتيجية الناجحة، حيث وقعا اتفاقية تعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي، لتوفير ما يزيد عن 20 منتجا تأميني لعملاء البنك، للحصول على محفظة منتجات متكاملة بما في ذلك وثائق التأمين الطبي، والخطط المتنوعة لتأمينات الحياة والادخار وخطط الحماية المختلفة، كما قامت شركة أكسا للتأمين مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) مدتها 5 سنوات، لتقوم الشركة بتقديم منتجات التأمينات العامة في فروع البنك.

كما أعلنت شركة أكسا للتأمين خلال 2022 عن توسيع عقد شراكتها مع قطاعات مختلفة مثل قطاع العقارات مع شركة “مافين للتطوير العقاري” لتوفير تأمين المنزل ضمن خدمات أخرى لعملائها، إضافة الى توقيع اتفاقية شراكة طويلة الأجل مع شركة “بي-تك” ، أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، لتأمين وحماية الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي يتم شراؤها من شركة “بي-تك”.

جدير بالذكر أن مجموعة شركات أكسا في مصر بدأت أعمالها في السوق المصرية منذ عام 2015 لتوفير جميع المنتجات التأمينية المتميزة التي لاقت استحسان العملاء، مثل التأمين الطبي للأفراد والشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، وبرامج الحماية والادخار، وتأمين السيارات، وحماية الأفراد، وتأمين الممتلكات للشركات، وتأمينات الحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتأمين متناهي الصغر وغيرها من الخدمات المبتكرة التي تُلبي كافة احتياجات العملاء.