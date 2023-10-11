«أكسا» للتأمين تستهدف 20% نموًا سنويًا فى الأقساط والأرباح

كشف عمر شلباية الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أكسا فى مصر، أنها تستهدف تحقيق 20% سنويًا، خلال الثلاث سنوات المقبلة على مستوى الأقساط والأرباح.

10 % الحصة السوقية لشركات أكسا للتأمين فى مصر

وأضاف شلباية أن الحصة السوقية لشركات المجموعة فى مصر 10% حاليا، لافتا إلى أنها توزع منتجاتها عبر 300 منفذ حاليا بالتعاون مع شركائها.

ولفت أن شركته تركز على توزيع منتجاتها من خلال تحالفات التأمين المصرفى والوسطاء وشراكات مع مؤسسات أخرى.

وأوضح أن تحالفات التأمين المصرفى تضم بنوك CIB والأهلى المتحد والعربى الأفريقى فيما تتفاوض الشركة مع بنك جديد للعمل معه قبل نهاية العام.

التحالف مع بنك جديد في التأمين المصرفى قبل نهاية العام

وأكد أن شركته لديها 35 منتجا حاليا منذ بداية عملها في السوق منذ 8 سنوات.

وأشار إلى أن أكسا للتأمين قطعت شوطا فى التطوير التكنولوجي على تطبيقها على الهاتف الجوال بجانب تسهيل إجراءات الإصدار ودفع الأقساط و تبسيط المنتجات.

وأكد أن المجموعة تعمل فى نشاطى الممتلكات والحياة والطبى فى مصر وتستهدف العملاء الأفراد والشركات المتوسطة والكبيرة.