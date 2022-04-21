عقدت مجموعة شركات أكسا في مصر اجتماعا لجميع أعضاء مجلس الإدارة في قصر عابدين لاستعراض أهم إنجازات المجموعة خلال عام 2021، ولمناقشة خطة العمل المستقبلية والتي تتضمن حزمة من التوسعات الجديدة خلال العام الجاري، منها التوسع الجغرافي لمجموعة الشركات في مصر، خطط الشراكات البنكية الجديدة و التوسع في مجال التأمين متناهي الصغر لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدفع عجلة آليات النمو الاقتصادي بالسوق.

وقامت الشركة خلال الاجتماع بتسليط الضوء على إستراتيجيتها التي تسعى لتوفير جميع المنتجات للعملاء والتي تشمل تقديم خدمات التأمين العام، والتأمين على الحياة والادخار، تأمين الحماية، التأمين الطبي، وخطط التأمين متناهي الصغر، تعهدا منها بتأدية دورها الفعال في دعم قطاع الصحة في مصر، ودعم المزيد من التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.