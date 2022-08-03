«أكسا» للتأمين تستهدف الوصول إلى مليون عميل فى «متناهى الصغر»

تستهدف مجموعة شركات «أكسا» للتأمين فى مصر التوسع فى نشاط التأمين متناهى الصغر، وزيادة عدد عملائه إلى مليون بنهاية العام الحالى.

كشف أيمن قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة «أكسا للتأمين»، العضو المنتدب لـ«أكسا لتأمينات الحياة» أن عدد عملاء «متناهى الصغر» بشركته يبلغ 800 ألف عميل، لافتًا إلى أنها تستهدف من هذا النشاط الوصول إلى شرائح جديدة، وزيادة معدل الوعى التأمينى.

وكشف أن «أكسا» تنتظر صدور قانون تنظيم التأمين الموحد لتأسيس شركة جديدة متخصصة فى نشاط «متناهى الصغر» بالشراكة مع شركة البريد للاستثمار- المملوكة لهيئة البريد.

وأوضح أن تحديد رأسمال الشركة الجديدة متوقف على دراسة الجدوى الجارى إعدادها، مشيرًا إلى أن مجموعة «أكسا للتأمين» العالمية ترى أن السوق المصرية واعدة، لذلك تسعى لضخ استثمارات جديدة بها.

وأكد أن الشراكة مع «البريد» تأتى ضمن السعى لوصول التأمين إلى كل بيت مصرى لمواكبة خطة الدولة فى تطبيق الشمول المالى، لافتًا إلى أن المجموعة سوف ستستعين بخبراتها فى أسواق الهند والفلبين وتايلاند وأفريقيا لنجاح تجربة التأمين متناهى الصغر فى مصر.

يذكر أن «أكسا» كانت قد وقعت اتفاقية تعاون مع البريد المصرى وشركة البريد للاستثمار المملوكة للهيئة تهدف إلى دراسة إنشاء شركة للتأمين متناهى الصغر.

من جهته، قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد، إنه من المتوقع إطلاق خدمات التأمين متناهى الصغر مطلع العام المقبل، مضيفًا أنها تأتى ضمن خطة البريد للتوسع فى نشاط تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

جدير بالذكر أن مجموعة أكسا العالمية تأسست عام 1816، وتعمل فى مجال التأمين وإدارة الأصول، وتتمتع بقاعدة كبيرة من العملاء تتمثل فى 95 مليون عميل فى 50 دولة، وبدأت عملها فى مصر منذ 7 سنوات.