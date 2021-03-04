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«أكسا للتأمين» تدخل نادي الخمس الكبار في ديسمبر وتخرج منه في 2020 (جراف)

بحصة سوقية 4.96% في أخر شهر من العام
ماهر أبو الفضل 1:37 ص, الجمعة, 5 مارس 21 1:37 ص, الجمعة, 5 مارس 21

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كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

نجحت شركة أكسا للتأمين، في دخول ناد الخمس الكبار علي مستوي السوق، في الأقساط المُحصلة ، خلال شهر ديسمبر الماضي منفردًا، بحصة سوقية تقترب من الـ 5%، بقيمة 186.2 مليون جنيه، من إجمالي أقساط السوق التي تلامس 3.8 مليار جنيه.

أكسا للتأمين تحل خامسة في قائمة الكبار في معية مصر للتأمين ومصر حياة وأليانز وأكسا حياة

وحلت شركة أكسا للتأمين، في المركز الخامس، بقائمة الخمس الكبار، من حيث الأقساط المُحصلة في ديسمبر 2020، ورافقها في تلك القائمة، كلًا من “مصر للتأمين“و” ومصر لتأمينات الحياة” و”أليانز لتأمينات الحياة- مصر” و”أكسا لتأمينات الحياة- مصر” ، والذين جاءوا في المرأكز من الأول للرابع علي التوالي.

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وفي المقابلة، خرجت شركة “أكسا للتأمين” من ناد الخمس الكبار، علي مستوي السوق، في الأقساط المُحصلة خلال عام 2020 كاملًا- خلال الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر الماضي-.

قائمة الخمس الكبار في لأقساط المُحصلة خلال 2020

ووفقُا لبيانات الرقابة المالية، ضمت قائمة الخمس الكبار، في الأقساط المُحصلة ، خلال 2020 ، كلًا من “مصر للتأمين” والتي تصدرت السوق، بحصة سوقية بلغت 17.67%، تلتها شقيقتها “مصر لتأمينات الحياة” والتي جاءت في المركز الثاني، بحصة سوقية 13.49%، فيما حلت شركة “أليانز لتأمينات الحياة- مصر” في المركز الثالث، بنسبة 11.98%.

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وضمت قائمة الخمس الكبار أيضا، كلًا من “متلايف لتأمينات الحياة” بحصة سوقية بلغت 8.09%، مستحوذة من خلالها علي المركز الرابع، وأخيرًا شركة “أكسا لتأمينات الحياة- مصر” والتي حلت خامسة، بحصة سوقية بلغت 6.99%.

الجراف التالي، يوضح حصص الخمس الكبار، من الأقساط المُحصلة بسوق التأمين خلال شهر ديسمبر 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب الخمس الكبار، من الأقساط المُحصلة بسوق التأمين خلال شهر ديسمبر 2020.

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الجراف التالي، يوضح حصص الخمس الكبار، من الأقساط المُحصلة بسوق التأمين خلال الفترةو من أول يناير حتي نهاية شهر ديسمبر 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب الخمس الكبار، من الأقساط المُحصلة بسوق التأمين خلال الفترةو من أول يناير حتي نهاية شهر ديسمبر 2020.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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